İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
NO VERGİ NO MÜKELLEFİN ADI-SOYADI UNVANI ADRESİ VERGİNİN DÖNEMİ VERGİNİN NEVİ CEZANIN NEVİ VERGİNİN MİKTARI (TL) CEZANIN MİKTARI (TL)
1 3880819196 FRATELLİ NAK İNŞ ELK METAL MÜH HİZ PAZ SAN TİC LTD FETİHTEPE M. FATİH SULTAN C. NO:149/19 BEYOĞLU/İSTANBUL 01/2018-12/2018 KURUMLAR V V ZİYAI 12.692,44 19.038,66
2 5110326519 MEHMET EMİN KARAGÖZLÜ PİYALEPAŞA M. ERDEM S. NO: 13/1 BEYOĞLU/İSTANBUL 02/2018-02/2018 KDV V ZİYAI 42.502,34 127.507,02
3 5110326519 MEHMET EMİN KARAGÖZLÜ PİYALEPAŞA M. ERDEM S. NO: 13/1 BEYOĞLU/İSTANBUL 03/2018-03/2018 KDV V ZİYAI 17.289,51 51.868,53
4 5110326519 MEHMET EMİN KARAGÖZLÜ PİYALEPAŞA M. ERDEM S. NO: 13/1 BEYOĞLU/İSTANBUL 04/2018-04/2018 KDV V ZİYAI 15.530,42 46.591,26
5 5110326519 MEHMET EMİN KARAGÖZLÜ PİYALEPAŞA M. ERDEM S. NO: 13/1 BEYOĞLU/İSTANBUL 05/2018-05/2018 KDV V ZİYAI 7.373,98 22.121,94
6 5110326519 MEHMET EMİN KARAGÖZLÜ PİYALEPAŞA M. ERDEM S. NO: 13/1 BEYOĞLU/İSTANBUL 06/2018-06/2018 KDV V ZİYAI 17.962,23 53.886,69
7 5110326519 MEHMET EMİN KARAGÖZLÜ PİYALEPAŞA M. ERDEM S. NO: 13/1 BEYOĞLU/İSTANBUL 07/2018-07/2018 KDV V ZİYAI 15.181,25 45.543,75
8 5110326519 MEHMET EMİN KARAGÖZLÜ PİYALEPAŞA M. ERDEM S. NO: 13/1 BEYOĞLU/İSTANBUL 08/2018-08/2018 KDV V ZİYAI 9.890,13 29.670,39
9 5110326519 MEHMET EMİN KARAGÖZLÜ PİYALEPAŞA M. ERDEM S. NO: 13/1 BEYOĞLU/İSTANBUL 09/2018-09/2018 KDV V ZİYAI 18.418,51 55.255,53
10 5110326519 MEHMET EMİN KARAGÖZLÜ PİYALEPAŞA M. ERDEM S. NO: 13/1 BEYOĞLU/İSTANBUL 10/2018-10/2018 KDV V ZİYAI 27.466,92 123.601,14
11 5110326519 MEHMET EMİN KARAGÖZLÜ PİYALEPAŞA M. ERDEM S. NO: 13/1 BEYOĞLU/İSTANBUL 11/2018-11/2018 KDV V ZİYAI 19.608,00 88.236,00
12 5110326519 MEHMET EMİN KARAGÖZLÜ PİYALEPAŞA M. ERDEM S. NO: 13/1 BEYOĞLU/İSTANBUL 12/2018-12/2018 KDV V ZİYAI 18.192,27 81.865,22
13 7520313885 MURAT SATUK MOLLA GÜRANİ M. İBRAHİM MÜTEFERRİKA S. DİLEK AP. NO: 13/7 FATİH/İSTANBUL 02/2018-02/2018 KDV V ZİYAI 3.979,46 11.938,38
14 7520313885 MURAT SATUK MOLLA GÜRANİ M. İBRAHİM MÜTEFERRİKA S. DİLEK AP. NO: 13/7 FATİH/İSTANBUL 04/2018-04/2018 KDV V ZİYAI 42.797,79 192.563,06
15 7520313885 MURAT SATUK MOLLA GÜRANİ M. İBRAHİM MÜTEFERRİKA S. DİLEK AP. NO: 13/7 FATİH/İSTANBUL 05/2018-05/2018 KDV V ZİYAI 4.709,42 21.192,39
16 7520313885 MURAT SATUK MOLLA GÜRANİ M. İBRAHİM MÜTEFERRİKA S. DİLEK AP. NO: 13/7 FATİH/İSTANBUL 06/2018-06/2018 KDV V ZİYAI 7.176,41 32.293,85
17 7520313885 MURAT SATUK MOLLA GÜRANİ M. İBRAHİM MÜTEFERRİKA S. DİLEK AP. NO: 13/7 FATİH/İSTANBUL 01/2018-03/2018 G. GEÇİCİ V V ZİYAI 5.554,13 24.993,59
18 7520313885 MURAT SATUK MOLLA GÜRANİ M. İBRAHİM MÜTEFERRİKA S. DİLEK AP. NO: 13/7 FATİH/İSTANBUL 04/2018-06/2018 G. GEÇİCİ V V ZİYAI 45.564,68 205.041,06
19 7520313885 MURAT SATUK MOLLA GÜRANİ M. İBRAHİM MÜTEFERRİKA S. DİLEK AP. NO: 13/7 FATİH/İSTANBUL 01/2018-12/2018 Y. GELİR V V ZİYAI 113.536,36 510.913,62
20 9640614476 SERKAN YILDIZ MEHMET AKİF ERSOY M. 2013. S. NO: 14/6 ESENYURT/İSTANBUL 07/2018-07/2018 KDV V ZİYAI 5.193,40 15.580,20
21 9640614476 SERKAN YILDIZ MEHMET AKİF ERSOY M. 2013. S. NO: 14/6 ESENYURT/İSTANBUL 07/2018-09/2018 G. GEÇİCİ V V ZİYAI 6.602,97 19.808,91
22 7200029838 ERDOĞAN PALABIYIK FETİHTEPE M.DEREİÇİ S.210/B BEYOĞLU/İSTANBUL 01/2018-01/2018 KDV V ZİYAI 5.461,06 16.383,18
23 7200029838 ERDOĞAN PALABIYIK FETİHTEPE M.DEREİÇİ S.210/B BEYOĞLU/İSTANBUL 02/2018-02/2018 KDV V ZİYAI 5.350,50 16.051,50
24 7200029838 ERDOĞAN PALABIYIK FETİHTEPE M.DEREİÇİ S.210/B BEYOĞLU/İSTANBUL 07/2018-07/2018 KDV V ZİYAI 8.672,22 26.016,66
25 7200029838 ERDOĞAN PALABIYIK FETİHTEPE M.DEREİÇİ S.210/B BEYOĞLU/İSTANBUL 08/2018-08/2018 KDV V ZİYAI 9.196,02 27.629,60
26 7200029838 ERDOĞAN PALABIYIK FETİHTEPE M.DEREİÇİ S.210/B BEYOĞLU/İSTANBUL 12/2018-12/2018 KDV V ZİYAI 8.197,15 24.632,99
Kasımpaşa Vergi Dairesi Mükelleflerinden olup, yukarıda adı soyadı , unvanı yazılı olanlar adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı V.U.K.nun 103 ve 106 ncı maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ( 1 ) ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektupla veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ( 1 ) ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ( 1 ) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur

#İlangovtr Basın no ILN01932907