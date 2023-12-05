İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|NO
|VERGİ NO
|MÜKELLEFİN ADI-SOYADI UNVANI
|ADRESİ
|VERGİNİN DÖNEMİ
|VERGİNİN NEVİ
|CEZANIN NEVİ
|VERGİNİN MİKTARI (TL)
|CEZANIN MİKTARI (TL)
|1
|3880819196
|FRATELLİ NAK İNŞ ELK METAL MÜH HİZ PAZ SAN TİC LTD
|FETİHTEPE M. FATİH SULTAN C. NO:149/19 BEYOĞLU/İSTANBUL
|01/2018-12/2018
|KURUMLAR V
|V ZİYAI
|12.692,44
|19.038,66
|2
|5110326519
|MEHMET EMİN KARAGÖZLÜ
|PİYALEPAŞA M. ERDEM S. NO: 13/1 BEYOĞLU/İSTANBUL
|02/2018-02/2018
|KDV
|V ZİYAI
|42.502,34
|127.507,02
|3
|5110326519
|MEHMET EMİN KARAGÖZLÜ
|PİYALEPAŞA M. ERDEM S. NO: 13/1 BEYOĞLU/İSTANBUL
|03/2018-03/2018
|KDV
|V ZİYAI
|17.289,51
|51.868,53
|4
|5110326519
|MEHMET EMİN KARAGÖZLÜ
|PİYALEPAŞA M. ERDEM S. NO: 13/1 BEYOĞLU/İSTANBUL
|04/2018-04/2018
|KDV
|V ZİYAI
|15.530,42
|46.591,26
|5
|5110326519
|MEHMET EMİN KARAGÖZLÜ
|PİYALEPAŞA M. ERDEM S. NO: 13/1 BEYOĞLU/İSTANBUL
|05/2018-05/2018
|KDV
|V ZİYAI
|7.373,98
|22.121,94
|6
|5110326519
|MEHMET EMİN KARAGÖZLÜ
|PİYALEPAŞA M. ERDEM S. NO: 13/1 BEYOĞLU/İSTANBUL
|06/2018-06/2018
|KDV
|V ZİYAI
|17.962,23
|53.886,69
|7
|5110326519
|MEHMET EMİN KARAGÖZLÜ
|PİYALEPAŞA M. ERDEM S. NO: 13/1 BEYOĞLU/İSTANBUL
|07/2018-07/2018
|KDV
|V ZİYAI
|15.181,25
|45.543,75
|8
|5110326519
|MEHMET EMİN KARAGÖZLÜ
|PİYALEPAŞA M. ERDEM S. NO: 13/1 BEYOĞLU/İSTANBUL
|08/2018-08/2018
|KDV
|V ZİYAI
|9.890,13
|29.670,39
|9
|5110326519
|MEHMET EMİN KARAGÖZLÜ
|PİYALEPAŞA M. ERDEM S. NO: 13/1 BEYOĞLU/İSTANBUL
|09/2018-09/2018
|KDV
|V ZİYAI
|18.418,51
|55.255,53
|10
|5110326519
|MEHMET EMİN KARAGÖZLÜ
|PİYALEPAŞA M. ERDEM S. NO: 13/1 BEYOĞLU/İSTANBUL
|10/2018-10/2018
|KDV
|V ZİYAI
|27.466,92
|123.601,14
|11
|5110326519
|MEHMET EMİN KARAGÖZLÜ
|PİYALEPAŞA M. ERDEM S. NO: 13/1 BEYOĞLU/İSTANBUL
|11/2018-11/2018
|KDV
|V ZİYAI
|19.608,00
|88.236,00
|12
|5110326519
|MEHMET EMİN KARAGÖZLÜ
|PİYALEPAŞA M. ERDEM S. NO: 13/1 BEYOĞLU/İSTANBUL
|12/2018-12/2018
|KDV
|V ZİYAI
|18.192,27
|81.865,22
|13
|7520313885
|MURAT SATUK
|MOLLA GÜRANİ M. İBRAHİM MÜTEFERRİKA S. DİLEK AP. NO: 13/7 FATİH/İSTANBUL
|02/2018-02/2018
|KDV
|V ZİYAI
|3.979,46
|11.938,38
|14
|7520313885
|MURAT SATUK
|MOLLA GÜRANİ M. İBRAHİM MÜTEFERRİKA S. DİLEK AP. NO: 13/7 FATİH/İSTANBUL
|04/2018-04/2018
|KDV
|V ZİYAI
|42.797,79
|192.563,06
|15
|7520313885
|MURAT SATUK
|MOLLA GÜRANİ M. İBRAHİM MÜTEFERRİKA S. DİLEK AP. NO: 13/7 FATİH/İSTANBUL
|05/2018-05/2018
|KDV
|V ZİYAI
|4.709,42
|21.192,39
|16
|7520313885
|MURAT SATUK
|MOLLA GÜRANİ M. İBRAHİM MÜTEFERRİKA S. DİLEK AP. NO: 13/7 FATİH/İSTANBUL
|06/2018-06/2018
|KDV
|V ZİYAI
|7.176,41
|32.293,85
|17
|7520313885
|MURAT SATUK
|MOLLA GÜRANİ M. İBRAHİM MÜTEFERRİKA S. DİLEK AP. NO: 13/7 FATİH/İSTANBUL
|01/2018-03/2018
|G. GEÇİCİ V
|V ZİYAI
|5.554,13
|24.993,59
|18
|7520313885
|MURAT SATUK
|MOLLA GÜRANİ M. İBRAHİM MÜTEFERRİKA S. DİLEK AP. NO: 13/7 FATİH/İSTANBUL
|04/2018-06/2018
|G. GEÇİCİ V
|V ZİYAI
|45.564,68
|205.041,06
|19
|7520313885
|MURAT SATUK
|MOLLA GÜRANİ M. İBRAHİM MÜTEFERRİKA S. DİLEK AP. NO: 13/7 FATİH/İSTANBUL
|01/2018-12/2018
|Y. GELİR V
|V ZİYAI
|113.536,36
|510.913,62
|20
|9640614476
|SERKAN YILDIZ
|MEHMET AKİF ERSOY M. 2013. S. NO: 14/6 ESENYURT/İSTANBUL
|07/2018-07/2018
|KDV
|V ZİYAI
|5.193,40
|15.580,20
|21
|9640614476
|SERKAN YILDIZ
|MEHMET AKİF ERSOY M. 2013. S. NO: 14/6 ESENYURT/İSTANBUL
|07/2018-09/2018
|G. GEÇİCİ V
|V ZİYAI
|6.602,97
|19.808,91
|22
|7200029838
|ERDOĞAN PALABIYIK
|FETİHTEPE M.DEREİÇİ S.210/B BEYOĞLU/İSTANBUL
|01/2018-01/2018
|KDV
|V ZİYAI
|5.461,06
|16.383,18
|23
|7200029838
|ERDOĞAN PALABIYIK
|FETİHTEPE M.DEREİÇİ S.210/B BEYOĞLU/İSTANBUL
|02/2018-02/2018
|KDV
|V ZİYAI
|5.350,50
|16.051,50
|24
|7200029838
|ERDOĞAN PALABIYIK
|FETİHTEPE M.DEREİÇİ S.210/B BEYOĞLU/İSTANBUL
|07/2018-07/2018
|KDV
|V ZİYAI
|8.672,22
|26.016,66
|25
|7200029838
|ERDOĞAN PALABIYIK
|FETİHTEPE M.DEREİÇİ S.210/B BEYOĞLU/İSTANBUL
|08/2018-08/2018
|KDV
|V ZİYAI
|9.196,02
|27.629,60
|26
|7200029838
|ERDOĞAN PALABIYIK
|FETİHTEPE M.DEREİÇİ S.210/B BEYOĞLU/İSTANBUL
|12/2018-12/2018
|KDV
|V ZİYAI
|8.197,15
|24.632,99
|Kasımpaşa Vergi Dairesi Mükelleflerinden olup, yukarıda adı soyadı , unvanı yazılı olanlar adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı V.U.K.nun 103 ve 106 ncı maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ( 1 ) ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektupla veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ( 1 ) ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ( 1 ) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur
#İlangovtr Basın no ILN01932907