İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı İBB tarafından açılan Kamulaştırma Bedel Tespiti Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM : ''... a-)Dava konusu; İzmir İli, Konak İlçesi, Gürçeşme Mahallesi, 41882 ada 16 parsel sayılı taşınmazda 03/02/2023 tarihli bilirkişi ve ekli krokisinde B harfi ile gösterilen 39,08 m2’lik kısımda davalı Nevin Erkol’un TAPU KAYDININ İPTALİ ile, üzerindeki tüm takyidatlardan ve şerhlerden arî olarak, davacı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE, tapuda TMK 999. MADDESİ GEREĞİNCE YOL OLARAK TERKİNİNE, ...

2-Dava konusu taşınmazın zemin bedeli ile kamulaştırmadan kalan kısmın değer düşüklüğü bedelinin 514.389,39 TL ve taşınmazın tamamının üzerinde bulunan zeminüsti inşaî ve zirai muhdesatların bedellerinin 704.025,06 TL olmak üzere, toplam kamulaştırma bedelinin 1.218.414,45 TL olduğunun TESPİTİNE,

3-Tespit ve depo edilen kamulaştırma bedelinden; davalılardan Nevin Erkol’a 602.392,52 TL,.... ödenmesine, .... davalı Nevin Erkol için davacı kurumca fazla depo edilen 135.921,97 TL’nin davalıya ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, '' Dair ... tebliğden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere 21/10/2025 tarihinde verilen karar ile davacı vekilinin 02/12/2025 tarihinde tespit edilen bedelin yüksekliğinden bahisle istinaf talebinde bulunduğu 7201 sayılı T.K'nun 31. maddesi gereğince yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalı Nevin Erkol'a tebliğ edilmiş sayılacağı, işbu davalının tebliğ süresi dolduktan sonra 2 haftalık süre içinde karara karşı istinaf yoluna başvurabileceği ve istinaf dilekçesine cevap verebileceği ilanen tebliğ olunur. 14/04/2026