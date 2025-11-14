İZMİR 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davanın KABULÜ ile;

1- İzmir İli, Balçova Mah. 86 Ada, 21 Parselde kain zemin kat 2 nolu bağımsız bölüm ve 3. Kat 8 nolu bağımsız bölüm üzerindeki ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİNE,

2- Murisin elbirliği mülkiyetinden paylı mülkiyete çevrilen hisse dağılımının dosyaya ibraz edilen İzmir 7. Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/2358 Esas - 2022/2487 Karar sayılı Mirasçılık Belgesi doğrultusunda murisin terekesi 16 pay kabul edilerek

-4 payın 175.....886 T.C. Kimlik Numaralı ÜLVİYE ÇİNKILIÇ'a,

-3 payın 175.....940 T.C. Kimlik Numaralı MURAT ÇİNKILIÇ'a,

-3 payın 175.....168 T.C. Kimlik numaralı ESTHER CARMEN ÇİNKILIÇ'a aidiyetine,

-3 payın 175.....386 T.C. Kimlik numaralı İSMAİL ÇİNKILIÇ'a aidiyetine,

-3 payın 175.....742 T.C. Kimlik numaralı MENEKŞE ÇİNKILIÇ'a aidiyetine,

4- Davacı tarafından yapılan 615,40 TL peşin harç, 281,80 TL başvurma harcı ve 32,50 TL posta masrafı, 15.120,00 TL ilan harcı olmak üzere toplam 16.049,70 TL yargılama giderinin paydaşlardan payları oranında alınarak davacıya verilmesine, payına isabet eden miktarın ise davacı üzerinde bırakılmasına,

5- Davacı taraf yargılama aşamasında kendisini vekille temsil ettirdiğinden, yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesaplanarak takdir olunan 28.500,00 TL vekalet ücretinin, davalıdan payı oranında tahsili ile davacılara verilmesine, payına isabet eden miktarın davacılar üzerinde bırakılmasına,

6- Karar kesinleştiğinde bakiye gider avansının yatırana iadesine,

Dair iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılarak, bu tarihten itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesine gönderilebileceği kendisine tebligat yapılamayan Davalı ESTHER CARMEN ÇİNKILIÇ'a tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 31/10/2025