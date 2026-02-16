İZMİR 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı İZMİR MUSEVİ CEMAATİ VAKFI aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :DAVANIN KABULÜNE,Dava konusu tapunun İzmir ili, Konak ilçesi, Güzelyurt Mahallesi, 203 ada, 70 parsel sayılı taşınmazın davalılar adına kayıtlı olan tapu kaydının İPTALİ ile davacı İZMİR MUSEVİ CEMAATİ VAKFI adına tapuya KAYIT VE TESCİLİNE,

İİK.nun 28.maddesi gereğince hüküm özetinin Konak Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

61.479,00 TL nispi harcın davacı tarafından peşin olarak karşılanan 853,88 TL harç ile 15.500,00 TL tamamlama harcı olmak üzere toplam 16.353,88 TL harçtan mahsubu ile bakiye 45.125,12 TL harcın davalılardan alınarak hazineye irat kaydına,

Davacı tarafından yapılan 54,40 TL başvurma harcı, 853,88 TTL peşin harç, 15.500,00 TL ıslah harcı, 7,80 TL vekalet harcı, 89,60 TL tedbir talebi harcı, 419,92 TL keşif harcı, 45.000,00 TL bilirkişi masrafı, 43.139,55 TL ilan masrafı, 1.572,75 TL tebligat ve sair masraflar olmak üzere toplam 106.637,90 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

A.A.Ü.T.ne göre tayin ve takdir edilen 141.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı tarafından karşılanan ve kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine, Dair tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesi'nde istinaf yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı fer'i müdahil vekilinin ve davalıların yokluğunda verilen karar verildi. kararın yazılma tarihi : 22/01/2026

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/02/2026