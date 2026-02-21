İZMİR 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

HÜKÜM :Davacı İZMİR MUSEVİ CEMAATİ VAKFI, Tarafından Davi Eskinazi ve Nesim Eskinazi aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; mahkememizin 2020/228 esas-2025/352 karar sayılı 09/12/2025 tarihli kararın hüküm kısmının davalılar Davi Eskinazi ve Nesim Eskinazi'ye tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19/02/2026