İZMİR 16. AİLE MAHKEMESİNDEN

DAVALI: OLHA ZYCHKOV

Davacı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, davalı Olha Zychkova ile küçük Mikail Zychkova kayyım Burcu Altıntaş arasında mahkememizde görülmekte olan Velayetin Kaldırılması davası nedeniyle;

Mahkememizde yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden tebligat yapılamayan davalı Olha Zychkova'ya mahkememizin 02/10/2025 tarihli, 2023/746 Esas,2025/663 sayılı gerekçeli kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Gerekçeli karar ile; Davacı kurum vekili tarafından davalı Olha Zychkova aleyhine açılan davanın KISMEN KABULÜ ile 21.06.2021 doğumlu Kimlik No:99345965112 geçici kimlik numaralı Mikail ZYCHKOVA üzerindeki annenin velayetinin KALDIRILMASINA, Küçüğün evlat edindirilmesinde ana baba rızasının aranmamasına yönelik talebin reddine, Küçüğe vasi tayini için adresine göre Nöbetçi Sulh Hukuk mahkemesine ihbarda bulunulmasına, Davacı kurum tarafından yapılan (2*10) 20 TL e tebligat gideri, (87*1) 87 TL tebligat gideri, (1,75*1) 1,75 TL kep ücreti, 21.216,00 TL ilan masrafı, 1800 TL Atgv ücreti olmak üzere toplam 23.124,75 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacı kuruma verilmesine, Davacı kurum kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte olan A.A.Ü.T. göre 30.000-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilerek davacıya VERİLMESİNE karar verilmiştir.

Gerekçeli karar ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde gerekçeli karara karşı İzmir Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolunun açık olduğu hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.