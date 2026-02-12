İZMİR 16. AİLE MAHKEMESİNDEN

DAVALI: SVETLANA STRUNINA

Davacı , CEM TÜRKER ile Davalı , SVETLANA STRUNINA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Mahkememizde yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden kendisine tebligat yapılamayan, Svetlana Strunına'ya tahkikat ve sözlü duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin duruşma günü olan 07/04/2026 günü saat 13:50'de mahkememiz duruşma salonunda Tahkikat ve Sözlü Duruşması yapılacağı, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ihtaren tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.