İZMİR 16. AİLE MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO: 2022/286
DAVALI: SVETLANA STRUNINA
Davacı , CEM TÜRKER ile Davalı , SVETLANA STRUNINA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;
Mahkememizde yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden kendisine tebligat yapılamayan, Svetlana Strunına'ya tahkikat ve sözlü duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin duruşma günü olan 07/04/2026 günü saat 13:50'de mahkememiz duruşma salonunda Tahkikat ve Sözlü Duruşması yapılacağı, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ihtaren tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.