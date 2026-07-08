İZMİR 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

DAVALI: HALİL DÖKMECİLER (T.C.Kimlik numarası: 42787505996 )

Yalı Mah. Flamingo Cad. Kapı No:27/16 Karşıyaka/ İZMİR

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce ön inceleme duruşması yokluğunuzda yapılmış olup, tahkikat aşamasına geçilmiştir. HMK'nın 147. maddesine göre son duruşma tutanağında gönderilen 15/10/2026 günü saat 09:40'da yapılacak olan tahkikat duruşmasında geçerli bir özrünüz olmaksızın hazır bulunmadığınız takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğinizin hususu ihtar olunur.

Duruşma tutanağı duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Tebliğ tarihi ilan tarihinden itibaren 7 gün sonrasıdır. 07/07/2026