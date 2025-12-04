İZMİR 8. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

DAVACI: AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ -

DAVALI: MEHMET METİN ÜÇGÜL-286****38 - Avni Anıl Sok. No:36 D:7 35170 Karabağlar / İZMİR

DAVA: Satıcının Açtığı İtirazın İptali

DAVA TARİHİ: 21/04/2025

Davacı Akbank Türk Anonim Şirketi ile davalı Mehmet Metin Üçgül arasında mahkememizde görülmekte olan satıcının açtığı itirazın iptali davası nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesi, tensip tutanağı, ara karar ve tevzi formunun ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, davalı Mehmet Metin Üçgül'ün İzmir Banka Alacakları İcra Müdürlüğünün 2024/87131, 2024/83537, 2024/83538 ve 2024/83539 E. sayılı dosyalarına yaptığı haksız ve kötüniyetli itirazların iptali ile takiplerin devamına, davalı aleyhine asıl alacak toplamının %20'sinden aşağıda olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini ve davalı hakkında ihtiyati haciz kararı verilmesini talep ettiği,

Mahkememizin 21/04/2025 tarihli ara kararı ile İİK.257.vd maddelerindeki koşulları bulunmayan ihtiyati haciz talebinin reddine karar verildiği,

Mahkememizce davalı Mehmet Metin Üçgül'e ve/veya yasal temsilcisine (6100 sy kanunun 317/2 maddesinin yollaması ile) 6100 sayılı kanunun 129.maddesine uygun cevap dilekçesini sunmak üzere iki hafta süre verildiği,

6100 sy 318 mad uyarınca davalıya cevap dilekçesi ile birlikte delil listesini sunması ve davalının elinde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin dilekçeye eklenerek mahkemeye verilmesi ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın hangi vakıalar ile ilgili olarak dinleteceği hususunda açıklamasını içerir tanık listesini sunması için 2 hafta süre verildiği, aksi takdirde cevap vermekten kaçınmış sayılacağı ve yokluğunda yargılamaya devam olunacağı ve hüküm kurulacağı,

Tebliğin ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı,

Dava dilekçesi, tensip zaptı, ara karar ve tevzi formunun tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.25/11/2025