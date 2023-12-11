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İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

22. HUKUK DAİRESİNDEN

ESAS NO : 2023/707 Esas

KARAR NO : 2023/2118

DAVALILAR:1- FERUDUN SEZER ÖZKAY -12934016668

2 -KANBER ESER ÖZKAY -12937016504

Davacı GÜNEŞ ÖZALTAY aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

"HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davacı vekilinin istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/1-b-1 maddesi uyarınca ESASTAN REDDİNE,

2-Davacı yönünden istinaf karar harcı olan 269,85 TL'den peşin alınan 59,30 TL'nin mahsubu ile kalan 210,55 TL'nin davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

3-İstinaf başvurusu nedeni ile davacı tarafından yapılan 162,10 TL istinaf kanun yoluna başvurma harcı ile yargılama giderlerinin kendi üzerlerinde bırakılmasına,

4-HMK'nın 359/4. maddesi gereğince, temyizi kabil olan kararın dairemiz yazı işleri müdürlüğü tarafından resen tebliğe çıkarılmasına,

Dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Yargıtay ilgili Hukuk Dairesinde temyiz yolu açık olmak üzere 10.11.2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi" karara karşı tebliğden itibaren iki haftalık süre içerisinde temyiz talebinde bulunabileceğiniz,

Dairemizin 10.11.2023 tarihli kararı Davacı Güneş Özaltay vekili tarafından 01.12.2023 tarihli dilekçe ile temyiz talebinde bulunulmuş olmakla, temyiz dilekçesine karşıda tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde cevap verebileceğiniz hususu davalılar FERUDUN SEZER ÖZKAY İLE KANBER ESER ÖZKAY'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04.12.2023