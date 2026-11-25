İZMİR KORDON VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR DEFTERDARLIĞI KORDON VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İLAN OLUNUR
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 103, 104 ve 105 inci maddeleri gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı
|Ceza Toplamı
|Toplam Borç
|1430639314
|42145542748
|MEHMET BASUM
|MURATHAN MAH. 1227 SK. Kapı No:3 Daire No: Tel: BUCA İZMİR
|202201202212
|0010
|3080
|2026070766NIQ0000004
|2026070714NJY0000029
|0,00
|0,00
|18.964.330,08
|18.964.330,08
|1430639314
|42145542748
|MEHMET BASUM
|MURATHAN MAH. 1227 SK. Kapı No:3 Daire No: Tel: BUCA İZMİR
|202201202212
|0010
|1084
|2026070766NIQ0000004
|2026070714NJY0000029
|6.985.194,91
|0,00
|0,00
|6.985.194,91
|1430639314
|42145542748
|MEHMET BASUM
|MURATHAN MAH. 1227 SK. Kapı No:3 Daire No: Tel: BUCA İZMİR
|202201202212
|0010
|0010
|2026070766NIQ0000004
|2026070714NJY0000029
|6.321.443,36
|0,00
|0,00
|6.321.443,36
|0990642611
|21499863440
|METİN ATAŞ
|MEHMET AKİF ERSOY MAH. 185 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: KEMALPAŞA İZMİR
|202401202412
|0010
|3080
|2026021866NIP0000002
|2026021814NJX0000009
|0,00
|0,00
|5.809.676,64
|5.809.676,64
|0990642611
|21499863440
|METİN ATAŞ
|MEHMET AKİF ERSOY MAH. 185 SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: KEMALPAŞA İZMİR
|202407202409
|0033
|3080
|2026021866NIP0000002
|2026021814NJX0000008
|0,00
|0,00
|3.795.927,72
|3.795.927,72