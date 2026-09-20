KADINHANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları yazılı gayrimenkuller, 2886 Sayılı Kanun'un 35. Maddesi hükümleri dahilinde listede belirtilen [Açık / Kapalı] teklif usulü ile satılacaktır.

2) İhale tarihi 07/10/2026 Çarşamba günü listede belirtilen saatlerde Güngören Mahallesi, Konya Caddesi, No:17 Kadınhanı Kültür Merkezi Binası salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3) İhaleye katılacak kişilerin ihale evraklarını en geç 06/10/2026 Salı günü saat 17.00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

4) Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5) Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

6) İhaleye katılacak olanlardan istenen belgeler: (Aşağıdaki A, B ve C bentlerinde istenilen belgelerin asılları veya noter tasdikli suretlerinin sunulması zorunludur.)

A- Gerçek kişi olması halinde:

a) 1 adet dilekçe, Kanuni ikametgâh belgesi, T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b) Türkiye’de tebligat adres beyanı ile irtibat için telefon ve faks numarası,

c) Vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi,

d) Kadınhanı Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

e) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (Süresiz ve limit içi).

B- Tüzel kişi olması halinde:

a) 1 adet dilekçe,

b) Türkiye’de tebligat adres beyanı ile irtibat için telefon ve faks numarası,

c) Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,

d) Vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü,

e) Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Kayıt Belgesi (2026 yılı),

f) Kadınhanı Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

g) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (Süresiz ve limit içi).

C- İsteklilerin Ortak Girişim Olması Halinde:

a) Tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi. Ayrıca ortakların A ve B bentlerinde durumlarına göre belirtilen belgeleri ayrı ayrı vermeleri zorunludur.

D- Teklif Zarfının Hazırlanması (Kapalı Teklif Usulü İçin):

a) İç zarfa sadece imzalanıp mühürlenmiş teklif mektubu konulur ve zarfın yapıştırılan yeri imzalanır/mühürlenir.

b) Dış zarfa ise iç zarf ile birlikte yukarıda istenen ilgilisine göre A, B ve C bentlerindeki tüm belgeler konularak kapatılır. Üzerine ad-soyad/unvan, açık adres ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

7) Ödeme Şekli:

a) İhale satış bedeli peşin ödeme bedelidir. İhale üzerinde kalan isteklinin talep etmesi durumunda, satış bedelinin %25’i peşin, kalanı 12 ay taksitle kanuni faizi ile birlikte ödenir. Peşinat bedeli, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde ödenecektir.

b) Kanunun öngördüğü tapu harcı, ihale sebebiyle tahakkuk edecek gazete ilan ücreti, damga vergisi (0,00569), noter onaylı sözleşme ücretleri ve %6 kesin teminat alıcıya aittir. İhale üçüncü kişilere devredilemez. Satış K.D.V.’den muaftır.



NO TAPU MAHALLESİ ADA/

PARSEL TAPU ALAN m² CİNSİ İMAR

DURUMU MUHAMMEN

BEDELİ (TL) GEÇİCİ

TEMİNAT İHALE USULÜ İHALE

SAATİ 1 ATLANTI 167/10 1688,07 ARSA 2 KAT KONUT 1.690.000,00 169.000,00 AÇIK TEKLİF 13:30 2 KAYABAŞI 674/4 5724,67 ARSA 3 KAT KONUT 29.770.000,00 2.977.000,00 KAPALI TEKLİF 13:35 3 KOLUKISA/BERATLI 278/5 1118,67 ARSA 2 KAT KONUT 1.230.000,00 123.000,00 AÇIK TEKLİF 13:40 4 KOLUKISA/BERATLI 458/2 688,47 ARSA 2 KAT KONUT 755.000,00 75.500,00 AÇIK TEKLİF 13:45 5 KOLUKISA/BERATLI 458/3 688,47 ARSA 2 KAT KONUT 705.000,00 70.500,00 AÇIK TEKLİF 13:50 6 KOLUKISA/BERATLI 458/4 688,47 ARSA 2 KAT KONUT 705.000,00 70.500,00 AÇIK TEKLİF 13:55 7 KOLUKISA/BERATLI 458/5 688,47 ARSA 2 KAT KONUT 705.000,00 70.500,00 AÇIK TEKLİF 14:00 8 KOLUKISA/BERATLI 458/6 688,47 ARSA 2 KAT KONUT 705.000,00 70.500,00 AÇIK TEKLİF 14:05 9 KOLUKISA/BERATLI 458/10 672,78 ARSA 2 KAT KONUT 740.000,00 74.000,00 AÇIK TEKLİF 14:10 10 KOLUKISA/BERATLI 458/11 688,47 ARSA 2 KAT KONUT 705.000,00 70.500,00 AÇIK TEKLİF 14:15 11 KOLUKISA/BERATLI 458/12 699,57 ARSA 2 KAT KONUT 715.000,00 71.500,00 AÇIK TEKLİF 14:20 12 KOLUKISA/BERATLI 458/13 699,57 ARSA 2 KAT KONUT 715.000,00 71.500,00 AÇIK TEKLİF 14:25 13 KOLUKISA/BERATLI 458/14 699,57 ARSA 2 KAT KONUT 715.000,00 71.500,00 AÇIK TEKLİF 14:30 14 KOLUKISA/BERATLI 458/15 710,67 ARSA 2 KAT KONUT 780.000,00 78.000,00 AÇIK TEKLİF 14:35 15 KOLUKISA/MESCİT 182/1 1479 ARSA 2 KAT KONUT 1.480.000,00 148.000,00 AÇIK TEKLİF 14:40 16 KOLUKISA/MESCİT 198/9 1144 ARSA 2 KAT KONUT 1.260.000,00 126.000,00 AÇIK TEKLİF 14:45 17 KOLUKISA/MESCİT 198/10 1144 ARSA 2 KAT KONUT 1.145.000,00 114.500,00 AÇIK TEKLİF 14:50 18 KOLUKISA/MESCİT 198/11 1144 ARSA 2 KAT KONUT 1.145.000,00 114.500,00 AÇIK TEKLİF 14:55 19 KOLUKISA/MESCİT 198/12 1144 ARSA 2 KAT KONUT 1.145.000,00 114.500,00 AÇIK TEKLİF 15:00 20 KONURÖREN 104/1 1987,2 ARSA 2 KAT KONUT 1.045.000,00 104.500,00 AÇIK TEKLİF 15:05 21 KONURÖREN 104/2 1986,01 ARSA 2 KAT KONUT 995.000,00 99.500,00 AÇIK TEKLİF 15:10 22 KONURÖREN 104/3 1985,93 ARSA 2 KAT KONUT 995.000,00 99.500,00 AÇIK TEKLİF 15:15 23 TEPEBAŞI 444/1 814,31 ARSA 3 KAT TİCARET 5.905.000,00 590.500,00 AÇIK TEKLİF 15:20 24 TEPEBAŞI 814/1 3491,84 ARSA 3 KAT KONUT 17.460.000,00 1.746.000,00 KAPALI TEKLİF 15:25 25 TEPEBAŞI 855/3 3000,01 ARSA 3 KAT KONUT 17.250.000,00 1.725.000,00 KAPALI TEKLİF 15:30 26 YAĞLICA 107/10 712,99 ARSA 2 KAT KONUT 535.000,00 53.500,00 AÇIK TEKLİF 15:35 27 YAĞLICA 107/11 617,38 ARSA 2 KAT KONUT 465.000,00 46.500,00 AÇIK TEKLİF 15:40 28 YAĞLICA 107/12 582,5 ARSA 2 KAT KONUT 435.000,00 43.500,00 AÇIK TEKLİF 15:45 29 YENİ 0/3309 687,57 ARSA 2 KAT TİCARET KONUT 1.720.000,00 172.000,00 AÇIK TEKLİF 15:50

İlan olunur.