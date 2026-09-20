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KADINHANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

21-09-2026 00.00
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KADINHANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları yazılı gayrimenkuller, 2886 Sayılı Kanun'un 35. Maddesi hükümleri dahilinde listede belirtilen [Açık / Kapalı] teklif usulü ile satılacaktır.
2) İhale tarihi 07/10/2026 Çarşamba günü listede belirtilen saatlerde Güngören Mahallesi, Konya Caddesi, No:17 Kadınhanı Kültür Merkezi Binası salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
3) İhaleye katılacak kişilerin ihale evraklarını en geç 06/10/2026 Salı günü saat 17.00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
4) Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
5) Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
6) İhaleye katılacak olanlardan istenen belgeler: (Aşağıdaki A, B ve C bentlerinde istenilen belgelerin asılları veya noter tasdikli suretlerinin sunulması zorunludur.)
A- Gerçek kişi olması halinde:
a) 1 adet dilekçe, Kanuni ikametgâh belgesi, T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) Türkiye’de tebligat adres beyanı ile irtibat için telefon ve faks numarası,
c) Vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi,
d) Kadınhanı Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
e) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (Süresiz ve limit içi).
B- Tüzel kişi olması halinde:
a) 1 adet dilekçe,
b) Türkiye’de tebligat adres beyanı ile irtibat için telefon ve faks numarası,
c) Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,
d) Vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü,
e) Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Kayıt Belgesi (2026 yılı),
f) Kadınhanı Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
g) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (Süresiz ve limit içi).
C- İsteklilerin Ortak Girişim Olması Halinde:
a) Tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi. Ayrıca ortakların A ve B bentlerinde durumlarına göre belirtilen belgeleri ayrı ayrı vermeleri zorunludur.
D- Teklif Zarfının Hazırlanması (Kapalı Teklif Usulü İçin):
a) İç zarfa sadece imzalanıp mühürlenmiş teklif mektubu konulur ve zarfın yapıştırılan yeri imzalanır/mühürlenir.
b) Dış zarfa ise iç zarf ile birlikte yukarıda istenen ilgilisine göre A, B ve C bentlerindeki tüm belgeler konularak kapatılır. Üzerine ad-soyad/unvan, açık adres ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
7) Ödeme Şekli:
a) İhale satış bedeli peşin ödeme bedelidir. İhale üzerinde kalan isteklinin talep etmesi durumunda, satış bedelinin %25’i peşin, kalanı 12 ay taksitle kanuni faizi ile birlikte ödenir. Peşinat bedeli, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde ödenecektir.
b) Kanunun öngördüğü tapu harcı, ihale sebebiyle tahakkuk edecek gazete ilan ücreti, damga vergisi (0,00569), noter onaylı sözleşme ücretleri ve %6 kesin teminat alıcıya aittir. İhale üçüncü kişilere devredilemez. Satış K.D.V.’den muaftır.

 


NO		TAPU             MAHALLESİADA/
PARSEL		TAPU ALAN m²CİNSİİMAR
DURUMU		MUHAMMEN
BEDELİ (TL)		GEÇİCİ
TEMİNAT		İHALE USULÜİHALE
SAATİ
1ATLANTI167/101688,07ARSA2 KAT KONUT1.690.000,00169.000,00AÇIK TEKLİF13:30
2KAYABAŞI674/45724,67ARSA3 KAT KONUT29.770.000,002.977.000,00KAPALI TEKLİF13:35
3KOLUKISA/BERATLI278/51118,67ARSA2 KAT KONUT1.230.000,00123.000,00AÇIK TEKLİF13:40
4KOLUKISA/BERATLI458/2688,47ARSA2 KAT KONUT755.000,0075.500,00AÇIK TEKLİF13:45
5KOLUKISA/BERATLI458/3688,47ARSA2 KAT KONUT705.000,0070.500,00AÇIK TEKLİF13:50
6KOLUKISA/BERATLI458/4688,47ARSA2 KAT KONUT705.000,0070.500,00AÇIK TEKLİF13:55
7KOLUKISA/BERATLI458/5688,47ARSA2 KAT KONUT705.000,0070.500,00AÇIK TEKLİF14:00
8KOLUKISA/BERATLI458/6688,47ARSA2 KAT KONUT705.000,0070.500,00AÇIK TEKLİF14:05
9KOLUKISA/BERATLI458/10672,78ARSA2 KAT KONUT740.000,0074.000,00AÇIK TEKLİF14:10
10KOLUKISA/BERATLI458/11688,47ARSA2 KAT KONUT705.000,0070.500,00AÇIK TEKLİF14:15
11KOLUKISA/BERATLI458/12699,57ARSA2 KAT KONUT715.000,0071.500,00AÇIK TEKLİF14:20
12KOLUKISA/BERATLI458/13699,57ARSA2 KAT KONUT715.000,0071.500,00AÇIK TEKLİF14:25
13KOLUKISA/BERATLI458/14699,57ARSA2 KAT KONUT715.000,0071.500,00AÇIK TEKLİF14:30
14KOLUKISA/BERATLI458/15710,67ARSA2 KAT KONUT780.000,0078.000,00AÇIK TEKLİF14:35
15KOLUKISA/MESCİT182/11479ARSA2 KAT KONUT1.480.000,00148.000,00AÇIK TEKLİF14:40
16KOLUKISA/MESCİT198/91144ARSA2 KAT KONUT1.260.000,00126.000,00AÇIK TEKLİF14:45
17KOLUKISA/MESCİT198/101144ARSA2 KAT KONUT1.145.000,00114.500,00AÇIK TEKLİF14:50
18KOLUKISA/MESCİT198/111144ARSA2 KAT KONUT1.145.000,00114.500,00AÇIK TEKLİF14:55
19KOLUKISA/MESCİT198/121144ARSA2 KAT KONUT1.145.000,00114.500,00AÇIK TEKLİF15:00
20KONURÖREN104/11987,2ARSA2 KAT KONUT1.045.000,00104.500,00AÇIK TEKLİF15:05
21KONURÖREN104/21986,01ARSA2 KAT KONUT995.000,0099.500,00AÇIK TEKLİF15:10
22KONURÖREN104/31985,93ARSA2 KAT KONUT995.000,0099.500,00AÇIK TEKLİF15:15
23TEPEBAŞI444/1814,31ARSA3 KAT TİCARET5.905.000,00590.500,00AÇIK TEKLİF15:20
24TEPEBAŞI814/13491,84ARSA3 KAT KONUT17.460.000,001.746.000,00KAPALI TEKLİF15:25
25TEPEBAŞI855/33000,01ARSA3 KAT KONUT17.250.000,001.725.000,00KAPALI TEKLİF15:30
26YAĞLICA107/10712,99ARSA2 KAT KONUT535.000,0053.500,00AÇIK TEKLİF15:35
27YAĞLICA107/11617,38ARSA2 KAT KONUT465.000,0046.500,00AÇIK TEKLİF15:40
28YAĞLICA107/12582,5ARSA2 KAT KONUT435.000,0043.500,00AÇIK TEKLİF15:45
29YENİ0/3309687,57ARSA2 KAT TİCARET KONUT1.720.000,00172.000,00AÇIK TEKLİF15:50

İlan olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02548514