KAĞITHANE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

İlçe Müdürlüğümüze 27.01.2026 tarihinde bulunarak getirilen 900233002589744 mikroçip numaralı kedinin size ait olduğu tespit edilmiştir. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 12/4. Fıkrasında " Terk edilmiş hayvanı bulan kişilerin bu hayvanları sahiplenmek istemeleri halinde Ek-1'de yer alan Beyannameyi doldurarak il/ilçe müdürlüklerine kayıtlarını yaptırırlar. Eğer hayvanın resmî kayıtlarda daha önce sahipli olduğuna dair bilgi ve bulguya rastlanırsa önceki sahibine durum ivedilikle bildirilir ve ev hayvanını gelip teslim alması için 72 saat (yetmiş iki saat) süre verilir. Süre sonunda tebligata rağmen hayvanını teslim almaya gelmeyen kişiler hayvanı terk etmiş olarak değerlendirilir." hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle kedinizi teslim almanız gerekmektedir.