KAĞITHANE KAYMAKAMLIĞI

Müdürlüğümüzün 29.07.2026 tarihli ilanına rağmen, muhafaza altına alınan hayvanı 72 saatlik yasal süresi içinde teslim almaya gelmediğiniz tespit edilmiştir. Sahibi olduğunuz hayvanı terk etmeniz sebebiyle, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca hakkınızda 108.370,00 TL İdari Para Cezası uygulanmıştır.



Sunulan adres kayıt sistemindeki adresinizin yetersiz/meçhul olması ve adli makamlarca da yeni adresinizin tespit edilememesi nedeniyle, işbu idari yaptırım kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca, işbu ilan metni son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacaktır. Tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliğine itiraz hakkınız mevcuttur.



İdari para cezasının tebliğ sayılma tarihinden itibaren 1 ay içinde İstanbul 4 Numaralı Muhasebe Müdürlüğü’ne ödenmesi gerekmektedir. Cezanın ilk 1 ay içinde peşin ödenmesi halinde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca ¼ oranında indirim uygulanacaktır. Süresinde ödenmeyen idari para cezaları, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere ilgili Vergi Dairesine bildirilecektir.