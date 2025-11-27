KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından;

1-İlimiz Dulkadiroğlu İlçesi Eskinarlı Mahallesi sınırları dahilinde bulunan dosyasında mevcut krokisinde gösterilen 15.497,26 m2 alanda bulunan 307.969,53 ton, 15.496,99 m2 alanda bulunan 291.472,04 ton elek artığı malzemelerin 3 yıl içinde alınması için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü (Artırma) ile, İlimiz Dulkadiroğlu İlçesi Eski Narlı Mahallesi sınırları dahilinde bulunan dosyasında mevcut krokisinde gösterilen 15.497,00 m2’ lik alanda bulunan 243.723,87 ton, İlimiz Türkoğlu İlçesi Pınarhüyük Mahallesi sınırları dahilinde dosyasında mevcut krokisinde gösterilen 62.662,30 m2 alanda bulunan 267.446,48 ton 1 (a) Grubu elek artığı malzemelerin 3 yıl içinde alınması için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi çerçevesinde açık teklif usulü (Artırma) ile;

Satış ihaleleri yapılacaktır.

2- İhaleler Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Yavuz Selim Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi No:4/1 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ adresindeki Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünün madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü binanın 2. Katındaki büroda (Şef odasında) 19/12/2025 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde yapılacaktır. İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılar.

3- İhaleye katılabilmek için

A- Genel:

a. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca hazırlanan ihale müracaat formunu (Şartname ekinde)

b. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına şartnamenin 5. Maddesinde belirtilen hesabına Türk Parası olarak yatırılmış Geçici teminat makbuzu veya aynı Kurum adına alınmış geçici ve süresiz teminat mektubunun aslını, Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, (Bu belge ile ilgili işlem 2886/26. Maddeye göre yapılacaktır.)

c. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirkülerini,

d. İmzalanmış Şartnameyi (Şartnameyi okudum kabul ediyorum şerhi yazılacak)

e. İhale şartnamesini aldığına dair tahsilat makbuzunun aslını,

f. Bağlı olduğu vergi dairesi İl’i ve numarasını gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli suretini,

g) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi),

h) İhale günü dahil son on gün içerisinde alınmış 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına dair belgeyi,(Yapılandırılmış borçlar hariç)

ı) İhale günü dahil son on gün içerisinde alınmış kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair belgeyi, (Yapılandırılmış borçlar hariç)

i) İhaleye katılacak istekliler ilanda belirtilen ihale tarihinde ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına istenen bilgi ve belgeleri teslim edecek veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, tekliflerin posta yoluyla gönderilmesi durumunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. (Bu maddede istenen belgeyi diğer belgeler ile birlikte sadece açık teklif usulü ile (2886/45) yapılacak ihaleye girenler verecektir.)

j) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine göre hazırlanmış teklif ve istenen belgeler İlanda belirtilen ihale tarihinde ihale saatine kadar ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin ve istenen belgelerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 ve 38. Maddelerinde belirtilen hususlara uygun uygun olarak hazırlanarak iadeli taahhütlü olarak ihale tarihinde ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir. İhale saatinden sonra gelen teklifler işleme alınmaz. .(Bu maddede istenen belgeyi diğer belgeler ile birlikte sadece kapalı teklif usulü ile (2886/35-a) yapılacak ihaleye girenler verecektir.)

B- Gerçek Kişiler:

a) Kanuni ikametgah belgesi,

b) Noter tasdikli imza sirküsünü,

c) T.C. kimlik numarasını gösteren noter onaylı nüfus cüzdanı sureti.

C- Tüzel Kişiler:

a) Şirketin kuruluş statüsüne ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya noter tasdikli suretini,

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan 2025 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin Yönetiminin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Madencilik yapabileceğine dair yetkisi bulunan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer Kamu Kurum, Kuruluş ve İdarelerince ilgili Kurum yada Kuruluşu temsilen ihaleye katılabilecek kişi/kişiler adına düzenlenmiş yetkili olduklarına dair belgeyi, İhale saatine kadar 2. Maddedeki adreste bulunan ihale komisyonuna vermeleri şarttır.

4- İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

5- İhale ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler, ihale şartnamesini ve ihale dosyasını Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görebilir ve aynı Müdürlükten 5000,00 (Beşbin) TL karşılığında alabilir.

6- Telgraf veya faksla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

No Alanı Tahmin Edilen Bedeli Geçici Teminatı İhale Tarihi Saati 1 15.497,26 m2 alan üzerinde bulunan 1 (a) grubu 307.969,53 ton elek artığı malzemenin satışı 15.432.354,00 TL 462.971,00 TL 19/12/2025 9:00 2 15.496,99 m2 alanda bulunan 291.472,04 ton elek artığı malzemenin satışı 14.605.664,00 TL 438.170,00 TL 19/12/2025 9:30 3 15.497,00 m2 alanda bulunan 243.723,87 ton elek artığı malzemenin satışı 12.213.004,00 366.391,00 19/12/2025 10:00 4 62.662,30 m2 alanda bulunan 267.446,48 ton elek artığı malzemenin satışı 13.401.744,00 TL 402.053,00 TL 19/12/2025 10:30

İlan olunur.




