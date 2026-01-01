KALECİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN 

Ankara ili, Kalecik ilçesi, Mahmutlar Mahallesi, kuzey ve batısında 228 ada - 1 parsel, kuzeyinde 229 ada - 1 parsel, doğusunda 292 ada - 2 parsel bulunan 972,34 m²'lik taşınmaz hakkında davacı Hasan Hüseyin Irmak tarafından Maliye Hazinesi, Kalecik Belediye Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine zilyetliğe dayalı tapu iptali ve tescil davası açıldığı, son ilândan başlayarak üç ay içinde koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, Hâkimin tescile karar vereceği hususu ilan olunur.