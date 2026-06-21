KANDIRA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı İHSAN ÇÖLMEK aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Dahili Davalı OSMAN MELİH DALAR'ın yurt dışında ikamet etmesi nedeniyle yurt dışına çıkartılan tebligatın tebliğ yapılamaması ve yeni adreslerinin de tespit edilememesi nedeniyle mahkememiz gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

HÜKÜM :

Davaya konu ve tarafların ortak mülkiyetinde olan tapuda “ Kocaeli ili, Kandıra ilçesi, Akdurak mahallesi eski 289 Ada 421 parsel (yeni 813 ada 6 parsel)” kain taşınmazlardaki ortaklığın bütün hak ve yükümlülükleriyle birlikte açık artırma yolu ile satış yapılmak suretiyle giderilmesine, taşınmazlardan elde edilecek satış bedelinin taraflara tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki paylar oranında dağıtılmasına,

Tarafların işbu karara karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde (HMK. m. 345/1) mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine dilekçe vermek suretiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesi tarafından incelenmek üzere istinaf kanun yoluna başvurma hakkına sahip olduklarına davacı vekili ve davalı vekilinin yüzüne karşı ve diğer tarafların yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatılmış olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.12/06/2026