KANGAL KADASTRO MAHKEMESİNDEN

Davacılar AYŞE BALLIKAYA, HASAN ALİ KÜÇÜK, İLYAS KÜÇÜK aleyhine mahkememizde açılan Kadastro (Komisyonca Devredilen) davasının yapılan açık yargılaması sonunda aşağıdaki şekilde tavzih kararı verilmiştir.

HÜKÜM :

1-Mahkememizin 01/02/2018 tarih ve 2018/1 Esas, 2018/4 Karar sayılı kararının 1. bendinin '' Davanın REDDİNE, dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Güneyevler Köyü sınırları içerisinde bulunan 273 ve 1685 parsel sayılı taşınmazların Maliye Hazinesi adına TARLA vasfıyla TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE''

2-Tavzih kararının tüm suretlere işlenmesine,

3-Yargılama giderlerinin maliye hazinesi üzerinde bırakılmasına,

4-Tavzih kararı kesinleştiğinde dosyanın tümüyle Divriği Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

5-Tavzih kararının tüm suretlere işlenmesine,

6-Tavzih kararının tüm taraflara tebliğ edilmesine,

Dair tarafların yokluğunda tavzih kararının tebliğinden itibaren yasal 15 günlük süre içerisinde Yargıtay nezdinde temyiz yasa yolu açık olmak üzere TÜRK MİLLETİ adına dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu verilen karar tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davacı Ayşe Ballıkaya'ya ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 25/09/2026