KANLICA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Bölge Müdürlüğü : İSTANBUL OBM

İhale No : 2326

İşletme Müdürlüğü : KANLICA OİM

İhale Tarihi : 16.04.2026

Yer : https://esatis.ogm.gov.tr

İhale Başlangıç Saati : 11:00



#

Satış Yeri Cins, Nevi, Boy ve Sınıf Parti No Bölme No Boy (m)

Adet

Miktar Ölçü Birim m³ / Adet Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL)

1

SULTANBEYLİ OİŞ

İbreli + Yapraklı Dikili Ağaç

272

36/A

1774

655,119

m³

0,369

3.000,00

58.961,00

2

SULTANBEYLİ OİŞ İbreli + Yapraklı Dikili Ağaç

273

36/B

3677

1.939,496

m³

0,527

2.900,00

168.736,00

TOPLAM

5.451

2.594,615

- 0,896

-

5.900,00

227.697,00

1.İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı partiler https://esatis.ogm.gov.tr internet adresinde elektronik ortamda açık artırma usulü ile ihale edilecektir.

2. İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.

3. Bu satışa ait İhale İlanı (Satış Öncesi Bilgi Cetveli) ve şartnameler https://esatis.ogm.gov.tr internet sitesinde ve İşletme Müdürlüğümüzde görülebilir.

4. İhale, https://esatis.ogm.gov.tr adresinde elektronik ortamda yapılacak olup, elektronik ortamda yapılacak ihalelere katılım için, Müşteri tarafından bir defaya mahsus e-satış sözleşmesi Noterde imzaladıktan sonra müşterinin firma yönetim merkezinin veya kurumlar veya gelir vergisi kaydının bulunduğu en yakın İşletme Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Üyelik sözleşmesi ile birlikte şartnamede ihalelere katılım için istenilen belgelerin ilk üyelikte asılları veya noter tasdikli nüshalarının ibraz edilmesi zorunludur. Bu belgeleri ilgili birime teslim etmeyenler elektronik satış ihalelerine katılamayacaktır.

5. Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhalelere girmek isteyenlerin ihale konusu olan satışın muhammen bedeli üzerinden hesaplanacak toplam tutarın en az %3 ü oranında geçici teminatı yatırmaları ve şartnameyi onaylaması gerekmektedir.

6. Teminatın, banka ürün ve kartları ile ödenmesi halinde ihale başlangıç saatine kadar, muhasebe biriminin banka hesabına veya veznesine yatırılması halinde ihalenin yapıldığı gün ihale saatinden en geç 1 saat öncesine kadar yatırılması zorunludur. Şartnamelerin ise, ihale başlangıç saatinden önce onaylanması gerekmektedir. 7- İhale başlangıç saatinden başlayarak, 10 dakika süre ile tüm partilere pey sürülebilecektir. Bu 10 dakikalık süreden sonra, zaman sayacı üzerindeki sürenin 00:00 olduğunda ilgili partiye teklif verme işlemi kendiliğinden sonlanacaktır.Zaman bitiminden önceki 10 saniye içinde pey verilmesi halinde ihale süresine 10 saniyelik bir süre eklenecektir. Bu süreç pey verilmeye devam edildikçe 10 saniye süre eklenmek suretiyle devam edecektir.Pey sürme süreci tamamlanan partinin ihalesi, en yüksek teklifi veren Müşteri üzerine kalacaktır. Yapılacak işlemlerde, zamanın tespitinde Sistem saati geçerli olacaktır.

8.Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal

bedelinin %0’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 0 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

9. Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %0’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 0 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

10. Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %30’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

Bilgi İçin;

İşletme Müd. Adres : İşletme Müd. Telefon : İşletme Müd. Faks :

Anadolu Hisarı Mihrabat CD 81610

Tel: 0(216) 413 4014 0(216) 413 4022