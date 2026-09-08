KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıda bilgileri verilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.



1. İşin Adı: İZMİR İLİ, KARABAĞLAR İLÇESİ, BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 505 SOKAK NO:22/E-22/F NUMARATAJINDA KAYITLI TAŞINMAZIN 2.254,00 M²’LİK (NUMARATAJ KROKİSİ) KISMININ İŞYERİ OLARAK KULLANILMAK ÜZERE 5 (BEŞ) YIL SÜRE İLE KİRALANMASI.

2.

İli : İzmir İlçesi : Karabağlar Mahallesi : Bahçelievler Pafta /Ada / Parsel No : - / 3718 / 932 Adresi : 505 Sokak No:22/E – 22/F Kiralanacak Alanın Yüzölçümü : 2.254,00 m² Kiralama Amacı : İşyeri Kira Süresi : 5 (Beş) Yıl Meclis Kararının Tarihi – Numarası : 06.02.2026 – 32/2026 Encümen Kararının Tarihi – Numarası : 01.09.2026 – 1275 İlk Yıl Kira Bedeli (Aylık) : 2.675.500,00.-TL İlk Yıl Kira Bedeli (Yıllık) : 32.106.000,00.-TL Geçici Teminat Bedeli : % 3 (963.180,00.-TL) Şartname Satış Bedeli : 3.000,00-TL

3. İşin ihalesi 24.09.2026 Perşembe günü saat 10.00’da Yeşillik Caddesi No:232 adresinde bulunan Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası içerisindeki Encümen Toplantı Odasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

4. İhaleye katılacak isteklilerin:

a. Gerçek kişilerin kanuni ikametgâh belgesini ve aslını ibraz ederek nüfus cüzdanı fotokopisini,

b. Vekâleten katılım halinde ihalelere katılım ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesini,

c. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ihaleye katılarak teklifte bulanacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir belge ile birlikte imza sirkülerini,

d. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi,

e. Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belgeyi,

f. İsteklinin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadıklarına dair taahhütnameyi,

g. İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belgeyi, vermesi gerekmektedir.

5. Tüm belgeler asıl veya noter onaylı olacaktır. Diğer suretler kabul edilmeyecektir.

6. İsteklilerin ilgili mevzuatta açıklanan biçimde teklifte bulunmaları şarttır.

7. Teklifler, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığı’na sunulmak üzere Yeşillik Caddesi No:232 adresinde bulunan Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası içerisindeki Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilebilecektir. İstekliler tekliflerini belirtilen zamandan önce ulaşması kaydıyla iadeli taahhütlü olarak da gönderebilir.

8. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesi ile şartnamenin 6. maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.

9. İhale konusu işe ait şartname Yeşillik Caddesi No:232 adresinde bulunan Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası içerisindeki Yazı İşleri Müdürlüğü’nde mesai saatleri içerisinde bedelsiz görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını aynı adresten satın alması zorunludur.

10. İhaleye teklif veren istekliler işbu ilan ve şartnamedeki yazılı hususları kabul etmiş sayılırlar.

İlan olunur.