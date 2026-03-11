KARADENİZ EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacı BURGAN BANK ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, davalılar Hikmet ve Necla'dan olma 25/03/1975 Nursel Yiğit'in adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır.

-Davanın KABULÜ ile, Zonguldak ili Ereğli ilçesi, Kışla Mahallesi 558 ada 21 parsel, 558 ada 48 parsel, 343 ada 9 parsel, 863 ada 31 parselde kayıtlı taşınmazın aynen taksimi mümkün olmadığından genel arasındaki ve üzerindeki tüm yükümlülükleri ile birlikte açık artırma yoluyla ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE, verilen kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup usulen anlatıldı.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/02/2026