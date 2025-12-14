KARAKOÇAN KADASTRO MAHKEMESİNDEN

DAVALI: AYSUN KIZILÇAY -31360172014

DAVALI: ERCAN KIZILÇAY -31351172306

Mahkememizde açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce yapılan araştırmalarda ve yapılan tüm tebligatlara rağmen davalı Aysun Kızılçay ve Ercan Kızılçay'a ulaşılamadığı ve tebligatların iade döndüğü anlaşılmıştır.

Mahkememizin 20/12/2024 tarih, 2023/9 Esas 2024/58 karar sayılı ilamı ile;

"1-) Davacının davasının REDDİNE,

2-)Bingöl İli Yayladere İlçesi Kalkanlı Köyü, 153 Ada, 12 nolu Parsel sayılı taşınmazın Kadastro Tespitindeki gibi TAPUYA TESCİLİNE,

3-) Karar kesinleştiğinde dosyanın infazı için Yayladere Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilmesine,

4-) Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, artan gider avansının taraflara iadesine

5- Davalı Hüsnü Kızılçay ve Kemal Koç kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden Kadastro kanunu uyarınca 7000 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılara ödenmesine,

6-Alınması gereken 615,40 TL karar ve ilam harcından alınan 27 TL peşin harcın mahsubu ile kalan 588,40 TL harcın davacıdan alınarak hazineye irad kaydına,

7-Suç üstü ödeneğinden karşılanarak yapılan 3000 TL yargılama gideri masrafının davacıdan alınarak hazineye irad kaydına,

Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememiz kalemine verilecek dilekçe ya da bulundukları yer mahkemesi kanalıyla gönderilecek dilekçe ile Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi " Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/12/2025