KARAKOÇAN KADASTRO MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce yapılan araştırmalarda ve yapılan tüm tebligatlara rağmen davacı Beyaz TAŞTEKİN'e ulaşılamadığı ve tebligatların iade döndüğü anlaşılmıştır.

Mahkememizin 15/10/2024 tarih, 2023/189 Esas 2024/32 karar sayılı ilamı ile;

"1-Mahkememizin iş bu 2023/189 esas sayılı dosyasının aralarında hukuki ve fiili bağlantı bulunması sebebiyle mahkememizin 2019/22 esas numaralı dosyası ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,

2-Yargılamanın birleştirilen 2019/22 esas üzerinden yürütülmesine,

3-Yargılama harç ve giderlerinin birleştirilen dosya üzerinden değerlendirilmesine,

Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememiz kalemine verilecek dilekçe ya da bulundukları yer mahkemesi kanalıyla gönderilecek dilekçe ile Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi. " Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/12/2025