KARAKOÇAN KADASTRO MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/189 Esas
KARAR NO : 2024/32
DAVACI: BEYAZ TAŞTEKİN - 26083644160
Mahkememizde açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememizce yapılan araştırmalarda ve yapılan tüm tebligatlara rağmen davacı Beyaz TAŞTEKİN'e ulaşılamadığı ve tebligatların iade döndüğü anlaşılmıştır.
Mahkememizin 15/10/2024 tarih, 2023/189 Esas 2024/32 karar sayılı ilamı ile;
"1-Mahkememizin iş bu 2023/189 esas sayılı dosyasının aralarında hukuki ve fiili bağlantı bulunması sebebiyle mahkememizin 2019/22 esas numaralı dosyası ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,
2-Yargılamanın birleştirilen 2019/22 esas üzerinden yürütülmesine,
3-Yargılama harç ve giderlerinin birleştirilen dosya üzerinden değerlendirilmesine,
Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememiz kalemine verilecek dilekçe ya da bulundukları yer mahkemesi kanalıyla gönderilecek dilekçe ile Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi. " Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/12/2025