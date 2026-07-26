KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı HAZAL BİSKÜVİ VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından açılan alacak davasının yapılan yargılaması sonucunda "Davanın KABULÜ ile 1.278.700,32 TL alacak bedelinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren mahkememize ilgili Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesine gönderilmek üzere verilecek dilekçe ile 2 hafta süre içinde istinaf yolu açık olmak üzere" karar verilmiş, Mahkememiz kararının tebligat yapılamayan davalı ASE BAN TARABAR CO' ya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş, bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra davalı ASE BAN TARABAR CO'ya tebliğ edilmiş sayılacağı TK'nun 28 ve 31.maddeleri gereğince tebliği ilan olunur. 30/06/2026