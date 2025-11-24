KARAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı HAZAL BİSKÜVİ VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan 18/11/2025 tarihinde yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı STE ZAZA SARL - (POINTE NOURE BP 1253 BRAZZAVİLLE 318 CENTRE VILLE KONGO)'e tebligat yapılamaması ve tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilememesi nedeniyle adresi meçhul kabul edilerek davalıya mahkeme hükmünün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

H Ü K Ü M: Yukarıda açıklanan nedenlerle,

1-Davanın Kısmen KABULÜ ile,

a) 839.248,51 TL alacak bedelinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

2-Kabul edilen dava değeri üzerinden hesaplanan 57.329,07 TL ilam harcından peşin olarak yatırılan 14.332,89 TL harcın mahsubu ile bakiye 42.996,18 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

3-Davacı tarafından dava açılışında yatırılan 615,40 TL başvurma harcı, 14.332,89 TL peşin harç, 87,50 TL vekalet harcı toplamı 15.035,79 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Karaman Arabuluculuk Bürosunun 2025/73 (2025/40945) Esas sayılı dosyasında ödenen 4.600,00 TL arabuluculuk ücretinin 6325 Sayılı HUAK 18/A-13.maddesi ve 6100 Sayılı HMK' nın 326/2.maddesi uyarınca 4.599,80 TL'sinin davalıdan, 0,20 TL' sinin ise davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

5-Davacı tarafça yatırılan gider avansından yapılan toplam 20.703,00 TL yargılama giderinin davanın kabul edilen miktarı üzerinden hesaplanan 20.702,11 TL'sinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, bakiyesinin davacı üzerinde bırakılmasına,

6-Davalı tarafından yargılama gideri yapılmadığında bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

7-Kabul edilen dava değeri üzerinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 131.887,28 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8-Artan gider avansının karar kesinleştiğinde ilgili tarafa iadesine,

Dair karar verilmiş olup, iş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren mahkememize Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesi'ne gönderilmek üzere verilecek dilekçe ile 2 haftalık süre içinde İstinaf Kanun Yoluna Başvurabileceği davalı STE ZAZA SARL 'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.19/11/2025