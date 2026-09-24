KARAMÜRSEL SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

KARAR NO : 2024/154

Davacı EVYAP GIDA OTOMOTİV İNŞAAT TAAHHÜT TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Tapu Kaydında Düzeltim (Kayıt Düzeltim İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

"HÜKÜM :

1-Davacının davasının KABULÜNE,

2- Kocaeli ili Karamürsel ilçesi Tabakhane mahallesinde kain tapunun ada 122 parsel 41'de yazımlı taşınmazın 6175/11988 hisse maliki "HALİL:ALİ OĞLU"nun baba adının nüfus kayıtlarına uygun biçimde "Mehmet Ali" yazılı olmayan soyadının ise "Çam" olarak DÜZELTİLMESİNE,

3- Kocaeli ili Karamürsel ilçesi Tabakhane mahallesinde kain tapunun ada 122 parsel 41'de yazımlı taşınmazın 6175/11988 hisse maliki "HALİL:ALİ OĞLU"nun baba adının nüfus kayıtlarına uygun biçimde "Mehmet Ali" yazılı olmayan soyadının ise "Çam" olduğunun TESPİTİNE,

4- Gerekçeli kararın talep halinde taraflara tebliğ çıkarılmasına,

5- Davanın mahiyeti gereği vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

6- Karar tarihinde alınması gereken 427,60 TL harcın davacı tarafından yapılan 54,40 TL harcın mahsubu ile bakiye kalan 373,2 TL harcın davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,

7- Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

8- Karar kesinleştiğinde bakiye kalan gider avansının talep halinde davacıya iadesine,

Dair davacı vekili ve davalı vekilinin yüzlerine karşı , diğer tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Yasa Yolu açık olmak üzere karar verildi. 27/02/2024"

Yukarıdaki hüküm metni, davalı Turgay Çelikörs'e Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10/09/2026