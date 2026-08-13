KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İli İlçe Mah. Cilt/sayfa Ada Parsel No Yüzölçümü (m²) KGM Hisse Durumu

(KGM Hissesi m²) Cinsi İmar Durumu Fiili Durumu Hissenin Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarih/Saat Adıyaman Merkez Uludam 28/2759 - 757 8.951,78 8.951,78 (Tam) Susuz Tarla - - 10.154.630,68 304.638,92 01.09.2026 Saat:10.00

1- 2886 sayılı Kanun Kapsamında taşınmaz satışı işidir.

2- İhale Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Üniversite Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Elazığ adresinde İhale Salonunda İhale Komisyonunca yapılacaktır.

3- Yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan hisselerinin satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif usulü ile yapılacaktır.

4- İhale şartnamesi Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinden 10.000,00 TL karşılığında satın alınabilir.

5- Taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan hisselerinin tahmin edilen bedeli ve geçici teminat miktarı tabloda belirtilmiştir.

6- İhaleye katılabilmek için; 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminat yatırmak şarttır.

7- İhaleye katılabilmek için;

a. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)

b. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını bildirir Nüfus Cüzdanı ve İkametgâh Belgesi, noter onaylı imza beyanı

c. Tüzel kişilerin siciline kayıtlı olduğu odasından ihale yılı içinde alınmış Oda Kayıt Belgesi, noter tasdikli İmza Sirküleri ve vergi kimlik numarasını bildirir belge

d. Vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnamesi ve imza beyannamesi

e. Tebligat için Türkiye’de adres gösteren Tebligat Adres Beyanı

8- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 38. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

9- İhale ile ilgili giderler (sözleşme bedeli+% 8 KDV bedeli, vergi, resim, harçlar ve ödenmesi gereken diğer giderler) ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.

10- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.