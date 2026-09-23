KARS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

1-DAVANIN KABULÜNE,

Bu bağlamda;

a)-Kars ili Merkez ilçesi Kaleiçi Mahallesi 1879 ada 1 numaralı parselde (eski 90 ada 1 numaralı parsel) kayıtlı olan ve 300,29 m2'lik yüzölçümüne sahip arsa vasfındaki taşınmazın tapu kaydının iptali ile tüm takyidat, şerh ve beyanlardan ari şekilde davacı idare adına KAYIT VE TESCİLİNE,

b)-Fen bilirkişisi tarafından düzenlenen 06.01.2026 tanzim tarihli bilirkişi raporu ile bu rapora ekli krokilerin kararın eki sayılmasına,

c)-Kararın tescile ilişkin hükmü yasa gereği kesin olduğundan kararın kesinleşmesi beklenilmeksizin tescile ilişkin hükmün infazı için hüküm özetinin, Kars Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

2-Kars ili Merkez ilçesi Kaleiçi Mahallesi 1879 ada 1 numaralı parselde (eski 90 ada 1 numaralı parsel) kayıtlı olan ve 300,29 m2'lik yüzölçümüne sahip arsa vasfındaki taşınmazın mülkiyet kamulaştırma bedeli olarak belirlenen 1.398.064,76 TL kamulaştırma bedelinden Kars 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/38 D.İş dosyasında hak sahiplerine ödenmek üzere bankaya yatırıldığı anlaşılan 180.110,79 TL'nin mahsubu ile ödenmesi gereken bakiye kamulaştırma bedelinin 1.217.953,97 TL olduğunun TESPİTİNE,

3- 1.217.953,97 TL bakiye kamulaştırma bedeline dava tarihi olan 19.10.2023 tarihinden karar tarihi olan 09.07.2026 tarihine kadar KAMU ALACAKLARINA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ uygulanmak suretiyle hesaplanacak faiz tutarının davacı idareden tahsil edilerek, yaşayan tapu kayıt maliklerine tapudaki payları veya hisseleri oranında, tapu maliklerinden vefat edenlerin mirasçıları olan hak sahiplerine miras payları oranında, var ise kendilerine yönetim kayyımı atanan tapu maliklerine isabet eden bedellerin ise yönetim kayyımına ÖDENMESİNE,

4-Davacı tarafça Vakıfbank Kars Şubesinde mahkememiz adına açılan ve hesaba yatırılan mülkiyet kamulaştırma bedelinin (tüm nemaları ile birlikte) 27/11/2020 tarih, 31317 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, 16/07/2020 tarih 2018/104 Esas, 2020/39 Karar sayılı Anayasa Mahkemesi kararı gereğince kararla birlikte DERHAL yaşayan tapu kayıt maliklerine tapudaki payları veya hisseleri oranında, tapu maliklerinden vefat edenlerin mirasçıları olan hak sahiplerine miras payları oranında, var ise kendilerine yönetim kayyımı atanan tapu maliklerine isabet eden bedellerin ise yönetim kayyımına ÖDENMESİNE, ayrıca dava konusu taşınmaz üzerinde -var ise- ipotek, haciz vb. yükümlülüklerin hak sahiplerine ödenecek bedele yansıtılmasına, bu hususta Vakıfbank Kars Şubesine müzekkere yazılmasına,

5-Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 732,00 TL karar ve ilam harcından başlangıçta ikmal edilen 269,85 TL harcın mahsubu ile bakiye kalan 462,15 TL karar ve ilam harcının davacıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

6-Davacı kurum tarafından yapılan yargılama giderlerinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 29'uncu maddesi gereğince kendi üzerinde BIRAKILMASINA,

7-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 12055/17 numaralı başvuru sonucu verilen 23/10/2018 tarihli kararı ve Anayasa Mahkemesi'nin 2016/9364 başvuru numaralı, 01/06/2019 gün 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 29'uncu maddesi uyarınca davacı lehine vekalet ücreti takdirine YER OLMADIĞINA,

8-Yargılama safahatında sarf edilen 100 TL posta masrafı ve 99,20 TL vekalet suret harcı olmak üzere toplam 199,20 TL yargılama gideri davacı kurumdan alınarak miras payları oranında dahili davalılarAyfer Çiçek, Aynur Adıgüzel, Burhan Ökmen, Feride Ökmen, Hatice Ökmen Polat ve Orhan Ökmen'e VERİLMESİNE,

9-Dahili davalılardan Ayfer Çiçek, Aynur Adıgüzel, Burhan Ökmen, Feride Ökmen, Hatice Ökmen Polat ve Orhan Ökmen yargılamada kendilerini vekil ile temsil ettirdiği anlaşılmakla A.A.Ü.T.'ne göre hesap ve takdir olunan 45.000,00 TL tek vekalet ücretinin davacı kurumdan alınarak dahili davalılara davalılara VERİLMESİNE,

10-Karar kesinleştiğinde var ise kullanılmayan gider avansının 6100 sayılı HMK'nin 333'üncü maddesi ve Gider Avansı Tarifesi'nin 5/1'inci maddesi gereğince taraflara İADESİNE, kalan avansın iadesi için yapılacak tebliğ giderinin 6100 sayılı HMK'nın 333'üncü maddesi uyarınca iade edilecek avanstan KARŞILANMASINA,

Dair, tescil hükmü yönünden KESİN, kamulaştırma bedeli yönünden ise gerekçeli kararın tebliğinden itibaren İKİ HAFTALIK süre içerisinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili dairesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere davacı vekili ve bir kısım dahili davalılar vekilinin yüzüne karşı diğer tarafların yokluğunda karar verildi.

Karar Davacı Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği vekili tarafından istinaf edilmiş olup, kararın ve istinaf dilekçesinin aramalara rağmen davalı SUNA ÖKMEN'e tebliğ edilemediğinden; Kararın ve istinaf dilekçesinin SUNA ÖKMEN'e tebliğine, ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf etmeniz veya istinafa cevap vermeniz, vermediğiniz takdirde dosyanın bu haliyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine gönderileceği, Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 15/09/2026