KARŞIYAKA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı İSMET İTEK'in davalılar aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KABÜLU ile, dava konusu İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, Tersane Mah. 17 ada, 26 parsel, zemin kat, 13 nolu bağımsız bölümde bulunan taşınmaz ile İzmir ili, Urla ilçesi, Gülbahçe Mah. 3197 parsel, A Blok, 4 nolu bağımsız bölümde bulunan taşınmaz üzerindeki ortaklığın UMAMA AÇIK, AÇIK ARTIRMA SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

2-Satış bedelinden elde edilecek tutardan % 011,38 (binde 11,38) harç alınmasına harcın taraflardan payları oranında tahsiline, peşin harcın mahsubuna,

3-HMY.'nin 322/2. maddesi gereğince Karşıyaka'da bulunan taşınmaz yönünden satış memuru olarak mahkememiz yazı işleri müdürlüğünün satış memuru olarak görevlendirilmesine, Urla'da bulunan taşınmaz yönünden satış işlemlerinin yapılması hususunda Urla SHM talimat yazılmasına,

4-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince taraf vekilleri için hesap edilen 28.500,00'er TL vekalet ücreti ve mahkeme masrafı olan 13.884,45 TL'nin (4.045,80 TL harç masrafı, 1,25*4=5,00 TL kep masrafı, 2,00*3=6,00 TL kep masrafı, 10,00*9=90,00 TL e tebligat masrafı, 67,65 TL reddiyat, 200,*3=600,00 TL yurtdışı harcı, 350,00*2=700,00 TL yurtdışı harcı, 400,00*4=1.600,00 TL yurtdışı harcı, 600,00 TL keşif araç masrafı 1.250,00*3=3.750,00 TL bilirkişi masrafı, 2.400,00 TL talimat masrafı) taraflara payları oranında aidiyetine,

5-Satış bedelinden elde edilecek tutarın taraflara tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki payları oranında aidiyetine,

6-Tapu kaydındaki beyan ve hakların aynen muhafazasına,

7-Bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde, HMK.'nun 333. maddesi gereğince yatıran tarafa iadesine,

Dair, "6100 Sayılı HMY'nin 345.maddesi gereğince kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde İstinaf yolu açık olmak üzere" davacı vekili ve davalı Derya vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup anlatıldı.

Hüküm davalı Servet İtek'e ilanen tebliğ ile ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılmasına, kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf edilmediği takdirde ilamın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28-29-31. maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 08/04/2026