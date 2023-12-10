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KARŞIYAKA 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2022/821

Karar No :2023/273

Mahkememizce Kazakistan 17/07/1993 doğumlu Aınur AKKHOJAVYEVA hakkında yapılan yargılama sonunda verilen 18/05/2023 tarih 2022/821Esas 2023/273 sayıl kararı ile ;

Aınur AKKHOJAVYEVA' nın " Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret "suçundan TCK' nun 125/1-3.a, 125/4, 43/2-1, 52/2,4 mad. gereğince 13.275,00 TL ADLİ PARA CEZASI ve "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme " suçundan TCK: nun265/1,43/2-1,52/2,52 mad. gereğince 5.625,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLECEZALANDIRILMASINA karar verilmiştir.

Sanığın yokluğunda verilen karar, tespit edilen tüm adreslerine çıkarılan tebligatlara rağmen tebliğ edilememiş olması nedeniyle ilgiliye ilan yoluyla tebiğine karar verilmiş olmakla;

7201 S.Y' nin 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

Sanığın karara karşı tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten başlayarak 7 gün içerisinde,mahkememize ya da bulunduğu yere en yakın asliye ceza mahkemesine vereceği (mahkememize gönderilmek üzere) dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunulup tutanağa geçirilip hakime onaylattırılmak sureti ile ( Cezaevinde olanlar açısından ayrıca tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek) tutanağa bağlanacak beyanı ileİzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yoluna başvuru hakkı bulunduğunun, (istinaf yasa yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleceği ) ilanen tebliğ olunur. 01/12/2023