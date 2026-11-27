Sıra No Vergi Kimlik No T.C.Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V.Kodu Ceza Tutarı Adres 1 17******19 BOLATAŞ İNŞAAT MALZEMELERİ AKARYAKIT MEDİKAL ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026061513MDO0000023 202401202412 0010 0010 4.053.262,72 3080 12.159.788,16 ADALET MAH. MANAS BLV. FOLKART TOWERS 39 2511 BAYRAKLI İZMİR 2 17******19 BOLATAŞ İNŞAAT MALZEMELERİ AKARYAKIT MEDİKAL ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026061513MDO0000024 202404202406 0033 0033 3.627.048,99 3080 10.881.146,97 ADALET MAH. MANAS BLV. FOLKART TOWERS 39 2511 BAYRAKLI İZMİR 3 93******42 YAŞAR AKIN SR PEYZAJ İNŞAAT MALZEMELERİ NAKLİYE OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026071413MDW0000024 202501202503 0033 0033 11.678.077,90 3080 35.034.233,70 ADALET MAH. MANAS BLV. 39 2511 BAYRAKLI İZMİR 4 38******18 FDN TEKNOLOJİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ 2026072313MDQ0000001 202507202507 0015 0015 6.623.814,45 3080 6.623.814,45 ADALET MAH. MANAS BLV. FOLKART TOWERS 47 B 2601 BAYRAKLI İZMİR

Karşıyaka Vergi Dairesi mükelleflerinden olup, yukarıda Adı ve Soyadı/Unvanı yazılı bulunan gerçek/tüzel kişi mükellefler adına tanzim olunan Vergi/Ceza İhbarnameleri, adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresinin bulunmaması, ayrıca bu kişilerin bilinen adresinde de bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103. ve 106. maddelerine göre, ilgilinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Vergi Dairesine bizzat veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde, kendisine süreyle kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adresini bildirmeyenler hakkında ise iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.