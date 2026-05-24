KASTAMONU İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

1-İlimiz İhsangazi İlçesi Enbiya Köyü sınırları içerisinde rezerv sahası 10.000.00 m², stok sahası ve tesis alanı olmak üzere toplam 97.950,00 m²’lik alanda 5 (beş) yıl süreli 1(a) grubu maden (kum, çakıl) ocağı ruhsatı verilmesi işinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ihaleye çıkarılmıştır.

2-İhale bedelinin % 50’sini ihale kararının tebliğinden itibaren on beş gün içinde peşin kalan kısmını ise 2 eşit taksitte, peşin ödemeyi müteakip 3’er aylık dönemler halinde tahsil edilecektir.

3- İlimiz İhsangazi İlçesi Enbiya Köyü sınırları içerisinde rezerv sahası 10.000.00 m², stok sahası ve tesis alanı olmak üzere toplam 97.950,00 m²’lik alanda 5 (beş) yıl süreli 1(a) grubu maden (kum, çakıl) ocağının muhammen bedeli KDV hariç 8.400.000,00 TL olup; geçici teminatı 252.000,00 TL'dir.

4-İhale 09.06.2026 Salı günü saat 11.00’de, İl Özel İdaresi İl Genel Meclis binası toplantı salonunda Encümenimiz tarafından yapılacaktır.

5-İhale şartnamesi ile diğer evraklar İl Özel İdaresinden mesai bitimine kadar ücretsiz olarak temin edilebilir.

6-İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) Yerleşim yeri belgesi,(İkametgah)

b) 2026 yılına ait noter tasdikli imza sirküsü,

c) Vekaleten katılanlar için 2026 yılına ait noter tasdikli vekaletname,

d) İhaleye ortak olarak katılacakların 2026 yılına ait noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.

e) İhaleye katılacak şirketlerin, şirketliğini gösteren Ticaret Sicil Kaydı belgesi,Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya 2026 yılı onaylı sureti.

f) Kastamonu İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış yukarıda belirlenen teminat mektubu veya alındı makbuzu ve istenilen diğer evraklar ile birlikte 08.06.2026 tarihi saat 17:30 mesai bitimine kadar İl Özel İdaresi Hizmet Binasında bulunan Encümen Müdürlüğüne vereceklerdir.

8-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9-Postadaki gecikmeler, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

İlan olunur.