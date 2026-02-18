KAVAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Asarcık Belediye Başkanlığı vekili Av. Ülker KOÇ tarafından, taşınmaz malikleri ile Davacı Asarcık Belediye Başkanlığı arasında bedel üzerinde anlaşma sağlanmadığından Davacı Asarcık Belediye Başkanlığı'nca mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve müvekkil Asarcık Belediye Başkanlığı adına Tescil Davası açılmış olup;

1-Kararın Asarcık Belediye Başkanlığı Belediye Encümeninin 31/10/2025 tarih ve 57 sayılı Encümen kararı ile onaylandığı,

2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C Ziraat Bankası Asarcık Şubesi'ne yatırılacağı,

3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

4-Açılacak davalarda husumetin davacı Asarcık Belediye Başkanlığı'na yöneltilmesi gerektiği,

5-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içine kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

6-30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,

7-2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi uyarınca ilan olunur. 30/01/2026

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER