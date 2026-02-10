KAYSERİ 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

KARAR TARİHİ: 12/12/2025

Davacı aleyhine mahkememizde açılan 6284 Sayılı Kanun Gereğince Kolluk Amiri Kararının Onaylanması davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının "ZORLAMA HAPSİNE" yönelik talebinin KABULÜ İLE,

2-Hakkında tedbir kararı verilen ancak tedbir kararına muhalefet eden MUSTAFA YALÇIN'ın 6284 sayılı yasanın 13. Maddesi hükümleri uyarınca 3 GÜN zorlama hapsi cezası ile cezalandırılmasına,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda; kararın tebliğinden itibaren 6284 sayılı yasanın

9.Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde Kayseri 2. Aile Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere

karar verildi.12/12/2025

ESAS NO : 2025/1222 D.İş

KARAR NO : 2025/1222

KARAR TARİHİ: 30/10/2025

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/02/2026