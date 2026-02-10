KAYSERİ 1. AİLE MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO: 2025/1222 D.İş
KARAR NO: 2025/1222
KARAR TARİHİ: 12/12/2025
Davacı aleyhine mahkememizde açılan 6284 Sayılı Kanun Gereğince Kolluk Amiri Kararının Onaylanması davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
1-Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının "ZORLAMA HAPSİNE" yönelik talebinin KABULÜ İLE,
2-Hakkında tedbir kararı verilen ancak tedbir kararına muhalefet eden MUSTAFA YALÇIN'ın 6284 sayılı yasanın 13. Maddesi hükümleri uyarınca 3 GÜN zorlama hapsi cezası ile cezalandırılmasına,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda; kararın tebliğinden itibaren 6284 sayılı yasanın
9.Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde Kayseri 2. Aile Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere
karar verildi.12/12/2025
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/02/2026