KAYSERİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacılar ABDULKADİR ALKAN, BİRGÜL SÖNMEZDAĞ tarafından davalılar Mehmet EKİNCİ, Hasan EKİNCİ ve dava arkadaşları aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonucunda verilen kararın daha önce dava aşamasında kendilerine ilanen tebligat yapılan davalılar Halil ve Elif oğulları Mehmet EKİNCİ ve Hasan EKİNCİ 'ye ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

Davanın kabulü ile;

1-Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 2643 Ada, 4 Parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın, taşınmazın üzerindeki tüm yükümlülükleriyle birlikte umuma açık artırma suretiyle satılarak giderilmesine,

2-Satıştan elde edilecek paranın, tapu kaydı ve dosyada mevcut mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında taraflara paylaştırılmasına,

3-Satış için Kayseri Satış Memurluğunun görevlendirilmesine,

4-Satış bedeli üzerinden % 011,38 oranında karar ve ilam harcının, tapu kaydı ve dosyada mevcut mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında taraflardan tahsili ile hazineye irad kaydına, davacı tarafça peşin ödenen harcın mahsubuna,

5-İİK'nın 28. maddesi uyarınca hüküm özetinin tapu müdürlüğüne gönderilmesine,

6-Davacı taraf kendisini vekille temsil ettirdiğinden davacı taraf lehine takdir edilen 28.500,00 TL vekalet ücretinin, tapu kaydı ve dosyada mevcut mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında paydaşlardan alınarak davacı tarafa verilmesine, davacı tarafın hissesinde kalan kısmın kendi üzerinde bırakılmasına,

7-Davalılardan İsmet Özkudugüdenli kendini vekille temsil ettirdiğinden davalı lehine takdir edilen 28.500,00 TL vekalet ücretinin, tapu kaydı ve dosyada mevcut mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında paydaşlardan alınarak davalı tarafa verilmesine, davalı tarafın hissesinde kalan kısmın kendi üzerinde bırakılmasına,

Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda, HMK'nın 341 ve 345. maddeleri uyarınca, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okundu, usulen anlatıldı.

Mahkememizce verilen iş bu kararın yayımlanmasından itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 23/09/2025