KAYSERİ 7. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

DAVACI : ATİLA GÖÇER- 16517452102 T.C Kimlik nolu

DAVALI : AYNUR GÖÇER- 31052142738 T.C Kimlik nolu,

DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))

DAVA TARİHİ : 21/04/2021

KARAR TARİHİ : 09/05/2023

Mahkememizde davacı Atila GÖÇER tarafından davalı Aynur GÖÇER aleyhine "Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))" davası açılmış olup, Mahkememizce verilen 09/05/2023 tarihli kararda özetle; "1- Davacı tarafından açılan Boşanma Davasının KABULÜ ile; Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Barbaros Mh/Köy, Cilt No:4, Hane No:136, BSN:10'da nüfusa kayıtlı Ali Rıza ve Besi oğlu, Kayseri 20/06/1974 doğumlu, 16517452102 T.C Kimlik Numaralı, davacı ATİLA GÖÇER ile aynı yerde BSN:39'da nüfusa kayıtlı Şevket ve Naciye kızı, Kocasinan 18/01/1977 doğumlu, 31052142738 T.C Kimlik Numaralı, davalı AYNUR GÖÇER'in TMK 166/1-2Maddesi uyarınca BOŞANMALARINA, 2- Tarafların gayri reşit müşterek çocukları 12278595324 T.C Kimlik Numaralı, 01/11/2006 doğumlu, MEDİNE GÖÇER, 52519254160 T.C Kimlik Numaralı, 21/04/2010 doğumlu, BEYTULLAH GÖÇER, 19067371138 T.C Kimlik Numaralı, 04/01/2012 doğumlu, FEYZULLAH GÖÇER, 21989273124 T.C Kimlik Numaralı, 29/01/2013 doğumlu, ABDULLAH GÖÇER'in velayetlerinin davacı babasına verilmesine ve müşterek çocuklar ile annesi arasında; her ayın 1. ve 3. Cumartesi sabah saat: 09:00'dan pazar günü akşam saat: 17:00'ye kadar, dini bayramların 2. günü sabah saat:09:00'dan akşam saat:17:00'ye kadar, yarıyıl tatilinin 1. Günü sabah saat 10;00 dan 7. Gün akşam saat 17;00 a kadar, 1 temmuz- 31 Temmuz tarihleri arasında; 1 Temmuz sabah saat: 09:00'dan 31 Temmuz saat:17:00'e kadar kişisel ilişki düzenlenmesine" şeklinde karar verilmiş olup, davalı Aynur GÖÇER'in bir türlü tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi, yurt dışı ve yurt için mernis adreslerinin de bulunmaması nedeniyle, gerekçeli kararın davalı Aynur GEÇER'e ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Kararın davalıya ilanen tebliğinden itibaren 2 hafta süre içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, ilanen tebliğ olunur. 25/12/2025