KAYSERİ 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

DAVACI : Züleyha SERİM-25******40 -

DAVALI : Şahin Güngör SERİM-15*****04 -

DAVA : Boşanma (Suç İşleme ve Haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle)

DAVA TARİHİ : 29/08/2025

Davalının dava dilekçesinde belirtilen adresine çıkartılan tebligatın bila tebliğ iade dönmesi, tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği, davalının adresi meçhul sayılarak, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince davalı Şahin Güngör SERİM'e dava dilekçesi ve yeni duruşma günü ile saatinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı vekili tarafından davalı Şahin Güngör SERİM aleyhine mahkememizin yukarıdaki esası yazılı dosyasında Boşanma (Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat sürme nedeniyle) davası açılmış olup, davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili ile davalının severek evlendiklerini, bu evlilikten Mesut Fırat Serim ve Hatice Serim isimli müşterek çocuklarının olduğu, 15 Temmuz darbe girişimi akabinde davalı hakkında FETÖ/PDY üyesi olmak suçlaması ile Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, davalının 21/06/2016 tarihinde göz altına alınarak, 27/07/2026 tarihinde tutuklandığı, Siirt 2. Ağır ceza mahkemesince yapılan yargılama sonucunda 6 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırıldığını, mahkeme kararı kesinleştikten sonra davalının ortadan kaybolduğunu, bir daha kendisine ulaşamadığını, davalının yaklaşık 2 yıldır evlilik birlikteliği içinde eşine ve çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine getirmediğini, davacının çocuklarına hem anne hem de baba olduğunu çocuklarla ilgilenmek için herhangi bir sigortalı işte çalışamadığını bu nedenle; 166/1 maddesi gereği boşanmalarına karar verilmesine, davacının kusuru olmaması nedeniyle lehine 250.000 Türk Lirası maddi, 250.000 Türk lirası manevi tazminata hükmedilmesine, Müşterek çocuklar Mesut Fırat SERİM ve Hatice SERİM'in velayetlerinin davacıya verilmesine, müşterek çocukların bakım ve giderleri için Mesut Fırat SERİM lehine 10.000 Türk lirası, Hatice SERİM için 10.000 Türk Lirası tedbir nafakasına hükmedilmesine ve dava sonunda iştirak nafakası olarak devamına karar verilmesine, davacının lehine aylık 10.000 Türk Lirası tedbir nafakası bağlanmasına hükmedilmesine ve dava sonunda yoksulluk nafakası olarak devamına, Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafın ödenmesi yönünde karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yazılı yargılamaya tabi olan iş bu dosyada; davalı taraf olarak "Dava dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap verebileceğiniz. Süresinde cevap verilmemesi halinde dilekçedeki iddia edilen vakaları inkar etmiş sayılacağınız. Koşullara göre cevap dilekçesini süresi içinde hazırlanmasının zor yahut imkansız olduğu hallerde, cevap süresinin bitiminden itibaren bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek süre veribeleceği HMK 122, 127 ve 128 maddeleri gereğince tarafınıza ihtarı" ve HMK 139-140 ve 141. Maddeleri gereği "Belirlenen gün ve saatte duruşmada sulh için gerekli hazırlığı yapmanız ve duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz" hususlarının ilanen tebliği ile yapılmış sayılacağı, tarafınıza ihtar ve ilanen tebliğ olunur.10/12/2025