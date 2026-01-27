KAYSERİ 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

DAVACI: AHMET ERDOĞAN-27*******42

DAVALI: AYTAKIN AHMADOVA- Gence İli, Goranbey Nahiyesi Azerbaycan

DAVA: Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma

(Çekişmeli))

DAVA TARİHİ: 15/12/2022

Davalının dava dilekçesinde belirtilen adresine çıkartılan tebligatın bila tebliğ iade dönmesi, tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi ve kayıtlı mernis adresinin bulunmadığından, davalının adresi meçhul sayılarak, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince davalı Aytakın AHMADOVA'ya dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili tarafından davalı Aytakın AHMADOVA aleyhine mahkememizin yukarıdaki esası yazılı dosyasında Boşanma (çekişmeli) davası açılmış olup, davacı vekili dava dilekçesinde özetle; 2017 tarihinde evlendiklerini, evliliğin 5. Ayında davalı davacı olan eşine vize işlemleri yaptırmam gerekiyor, burada çok pahalı Azerbaycan'da yaptırayım diyerek müşterek haneden ayrıldığını, 8 aydır hiç bir şekilde eşine ulaşamadığını, maddi ve manevi olarak müvekkilini çökerttiğini, bu nedenle 100.000,00 TL Maddi ve 100.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yazılı yargılamaya tabi olan iş bu dosyada; davalı taraf olarak "Dava dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap verebileceğiniz. Süresinde cevap verilmemesi halinde dilekçedeki iddia edilen vakaları inkar etmiş sayılacağınız. Koşullara göre cevap dilekçesini süresi içinde hazırlanmasının zor yahut imkansız olduğu hallerde, cevap süresinin bitiminden itibaren bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği HMK 122, 127 ve 128 maddeleri gereğince tarafınıza ihtarı" hususlarının ilanen tebliği ile yapılmış sayılacağı, tarafınıza ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 09/01/2026