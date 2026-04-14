KAYSERİ 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

DAVACI : TUBA İNCEDAYI-566*****434- HAARLEM /HOLLANDA KRALLIĞI

DAVALI : FATİH İNCEDAYI-558*****008 - BEVERWİJK /HOLLANDA KRALLIĞI

DAVA : Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar

DAVA TARİHİ : 25/02/2025

Davalının mernis adresine çıkartılan tebligatın bila tebliğ iade dönmesi, yapılan Uyap sorgusunda davalının yurt dışı adresinin iade dönen adresle aynı olduğu dikkate alınarak 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince davalı Fatih İncedayı'ya dava dilekçesinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı vekili tarafından davalı aleyhine mahkememizin yukarıdaki esası yazılı dosyasında Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) davası açılmış olup, davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin ev hanımı olduğu, davalının Hollanda'da bir şirkette çalıştığı, davalının müvekkilini evden kovduğunu, Kayseri'de boşanma davası açıldığı, davalının alacağının alamasın diye Türkiye'ye gelip kardeşine Develi ilçesinde bulunan taşınmazı devrettiğini, davalının kötüniyetli devrettiği Develi ilçesi, Harman mahallesinde bulunan taşınmazın ve tüm varlığının tespiti ile edinilmiş mallara katılma rejimi çerçevesinde müvekkile mal varlığının yarısının aynen, mümkün olmaması halinde hesaplanacak bedelin yarısının nakden müvekkiline verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yazılı yargılamaya tabi olan iş bu dosyada; davalı taraf olarak "Dava dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap verebileceğiniz. Süresinde cevap verilmemesi halinde dilekçedeki iddia edilen vakaları inkar etmiş sayılacağınız. Koşullara göre cevap dilekçesini süresi içinde hazırlanmasının zor yahut imkansız olduğu hallerde, cevap süresinin bitiminden itibaren bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği HMK 122, 127 ve 128 maddeleri gereğince tarafınıza ihtarı" hususlarının ilanen tebliği ile yapılmış sayılacağı, tarafınıza ihtar ve ilanen tebliğ olunur.