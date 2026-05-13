KAYSERİ 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davalının mernis adresine çıkartılan tebligatın bila tebliğ iade dönmesi, yapılan Uyap sorgusunda davalının yurt dışı adresinin iade dönen adresle aynı olduğu dikkate alınarak 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince davalı Fatih İncedayı'ya duruşma gününün ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Yazılı yargılamaya tabi olan ve duruşması 15/10/2026 günü saat-09:05'e talik edilen iş bu dosyada; HMK 139-140 ve 141. md gereği "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız ve duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz", HMK 139/1-ç maddesi gereğince davetiyenin tarafınıza ilanen tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususlarının ihtarına, ihtarın ilanen tebliği ile yapılmış sayılacağı tarafınıza ihtar ve ilanen tebliğ olunur.07/05/2026