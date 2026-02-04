KAYSERİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Davacı Tekel Genel Müdürlüğü, Yozgat Hazine ile davalılar Dilek Kurt, Kahya Er ve arkadaşları arasında Dairemizde görülen Kadastro (Komisyonca Devredilen) davasında; Kırşehir ili Çiçekdağı İlçesi Sekili Tuzlası içinde kalan Tapu Sicilinin Cilt 7 sahife 52 Sıra no 26 da kayıtlı bulunan mülkiyeti Hazineye, intifa hakkı Tekel İdaresine ait taşınmaza davalıların müdahale ve tecavüzlerinin menine karar verilmesinin talep edildiği, Yozgat Kadastro Mahkemesi'nin 23/03/2022 tarih 2021/36 Esas 2022/5 Karar sayılı ilamı ile; davanın Hazine yönünden kabulüne, Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesi Kaleevci Köyü 103 ada 75,76,77,82,83,84,85,86 ve 87 nolu parsellerin Hazine adına tapuya kayıt ve tesciline karar verildiği, verilen kararın davacı vekili tarafından istinafı üzerine Dairemizin 19/12/2025 tarih 2025/1756 Esas 2025/1347 Karar sayılı ilamı ile; "Davacı Sümer Holding (Tekel Genel Müdürlüğü) vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine" karar verildiği, verilen kararın davacı vekili tarafından temyiz edildiği anlaşıldığından, tebligat yapılamayan 2 RUE BLEUE CHEZ YALÇIN HÜSEYİN PARİS 75009-9890 FRANSA son adresi ve tüm aramalara rağmen yeni adresi tespit edilemediğinden Rıza ve Nazife'den olma 1958 Kaleevci doğumlu Kahya Er'e ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra KARAR İLAMI ve TEMYİZ BAŞVURU DİLEKÇESİ'nin 7201 sayılı T.K.nun 28. ve devamı maddeleri uyarınca tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 29/01/2026