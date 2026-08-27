KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Belediyemize ait, Melikgazi İlçesi, Tacettin Veli Mahallesi, 5012 ada, 2 parsel üzerindeki Sakatatçılar Sitesi içerisinde bulunan 27 adet dükkan toplu halde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü İhale” ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.

1.İhale 08/09/2026 Salı günü saat 14.10’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2.İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a-Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

b- Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi (üzerinde imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.), tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

c-Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

d-Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.

e-Şartname bedeli 20.000,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

f-2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

g-Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (f) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

3.Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri, Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir

4.İhaleye katılacak olanlar kapalı teklif zarflarını zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanması veya mühürlenmesi suretiyle en geç ihale saatinden evvel sıra numaralı alındılar karşılığında Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine verecekler ve katılım belgesi alacaklardır. Belirtilen süreden sonra verilecek Kapalı Teklif zarfları kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda gecikmelerden dolayı Belediyemiz sorumlu olmayacaktır. Zaman tespitinde, TRT’nin verdiği saat ayarı esas alınır.

Keyfiyet ilanen duyurulur.

Mevkii Cinsi 10 Yıllık

Muhammen Bedel Geçici Teminat Tacettin Veli Mah

Sakadatçılar Sitesi 27 Adet Dükkan 50.000.000,00-TL 1.500.000,00-TL





