KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi 2 Pafta, 14 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde kurulu otogar işletmesine ait işletmecilik hakkının 10 yıllığına kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi uyarınca ihale edilecektir.

1-İhale 23/06/2026 Salı günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2-İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

1-İhaleye katılacak olanlarda aşağıdaki şartlar hususen aranacak olup, tevsiki istenecektir:

a. Büyükşehir Belediyesi olan il veya illerde daha önce en az 3 yıl süresince otogar işletmeciliği faaliyeti ve benzeri işin yapılmış olduğuna dair tevsik edici evrak ibraz edilecektir.

b. Ulaştırma Bakanlığından alınan T1 Belgesine sahip olmak yada T1 belgesine sahip olanlarla en az %51 oranında ortak olmak.

c. İsteklilerin borcu olmadığına dair Belediyemizden alınacak borcu yoktur belgesi ibraz edilecektir.

2-İhaleye katılacak olanlardan istenilecek belgeler:

a. 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu.

b. Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi. (üzerinde imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.), tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

c. Yetki belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.

d. Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.

e. Geçici Teminat makbuzu ( Geçici teminat olarak belirtilen bedel Belediyemiz veznesine yada Vakıflar Bankasındaki TR03 0001 5001 5800 7290 4432 58 nolu iban hesabına yatırılabilir.) veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

f. Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b),(c) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

g. Şartname bedeli 20.000,00-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

h. 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası alınmadığına dair yazılı taahhütname.

3-Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4-Son müracaat tarihi 23/06/2026 Salı günü ihale saatinden evvel olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

Keyfiyet ilanen duyurulur.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kdv Hariç 10 Yıllık