KAYSERİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

S. NO: TAŞINMAZ NO : İLÇESİ : MAHALLESİ : CİNSİ : ADA: PARSEL: Y.ÖLÇÜMÜ(m²): HAZİNE HİSSESİ (m2): İMAR DURUMU : TAHMİN EDİLEN BEDELİ(TL) : GEÇİCİ TEMİNATI (TL): İHALE TARİHİ : İHALE SAATİ: 1 38020110466 Melikgazi Anbar Arsa 10033 3 583,85 583,85 Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 5.850.000,00 1.170.000,00 30.06.2026 10:20 2 38020107995 Melikgazi Becen Bağ 10411 5 3.489,74 3.489,74 2 Katlı Bağ ve Sayfiye Evleri Alanı, Yol ve Park Alanı 10.500.000,00 2.100.000,00 30.06.2026 10:40 3 38010132954 Kocasinan Şeker Arsa 11676 2 7.335,55 7.335,55 5 Katlı Konut Alanı 51.350.000,00 10.270.000,00 30.06.2026 12:00 4 38010100062 Kocasinan Cırkalan Arsa 14536 2 3.841,68 1.566,63 10 Katlı Konut Alanı 10.185.000,00 2.037.000,00 30.06.2026 14:00 5 38010128195 Kocasinan Erkilet Generalemir Arsa 1003 1 1.408,35 1.408,35 10 Katlı Konut Alanı 9.200.000,00 1.840.000,00 30.06.2026 14:10 6 38010128196 Kocasinan Erkilet Generalemir Arsa 1003 2 1.399,52 1.399,52 10 Katlı Konut Alanı 9.100.000,00 1.820.000,00 30.06.2026 14:20 7 38010135739 Kocasinan Erkilet Osmangazi Arsa 14598 3 1.960,46 1.960,46 Konut Alanı 16.670.000,00 3.334.000,00 30.06.2026 14:30 8 38010135740 Kocasinan Erkilet Osmangazi Arsa 14599 1 3.395,99 3.395,99 Konut Alanı 29.000.000,00 5.800.000,00 30.06.2026 14:40 9 38010135741 Kocasinan Erkilet Osmangazi Arsa 14599 2 2.717,03 2.717,03 Konut Alanı 23.100.000,00 4.620.000,00 30.06.2026 14:50 10 38020106954 Melikgazi Bahçelievler Arsa 1782 6 3.473,75 3.473,75 Konut Alanı 22.600.000,00 4.520.000,00 30.06.2026 15:10

1) Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kayseri ilinde bulunan, mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü 3. sırada yer alan taşınmazın ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (kat 2) İhale Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.

2) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir.

3) İsteklilerin her taşınmaz ve taşınır için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar (Gevher Nesibe mh. Tekin sk. No: 8 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Kayseri Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak) geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması gerekir.) ile e devlet üzerinden alınacak ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.

4) Banka ile ödeme yaparak ihaleye katılmak isteyen isteklilerin banka yolu ile ödeme yapmak istemeleri halinde, ihale tarihinden en az bir gün önce; Geçici teminat tutarının yatırması ve açıklama kısmına katılımcı gerçek kişiler için T.C. Kimlik No. katılmak istenilen Taşınmazın Numarası, tüzel kişiler için Vergi Kimlik No. Taşınmazın Numarası belirtilmesi, Geçici teminat bedelleri, Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde “Milli Emlak Müdürlüğü” gerçekleştirilecek olan ihaleler için T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı, T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi (Kayseri) Hazine Cari Hesabı TR 68 0001 0001 5900 0010 0055 72 İban numaralı hesabına yatırılması Kayseri Defterdarlığından “Muhasebe Müdürlüğü” alınacak ONAYLI MUHASEBE İŞLEM FİŞİ ile birlikte ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.

5) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.

6) 3. sırada yer alan taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Satış İhalesi yapılacaktır.- Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelerde teklif zarfları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi uyarınca şu bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanmalıdır.

(a) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır.

(b) Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

(c) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur.

(ç) Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.'' denildiğinden ihale sırasında yapılacak kontrollerde uygun olmayan teklifler reddedilecektir.

(d) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine İhale Komisyonu Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.

7) 3. sırada yer alan taşınmazın postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce iade taahhütlü veya imza karşılığı Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğüne veya ihale komsiyonuna ulaşması şarttır.Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

8) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9) 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi ile Hazine'ye ait taşınmazların satış bedelinin 5.000,00.- (Beşbin) TL' nin üzerinde olması durumunda satış bedelinin 1/4' ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 (İki) yıla kadar eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde 313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde taksitle ödeme yapılabilecektir.

10) Hazine'ye ait taşınmazların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

11) Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

12) 4706 sayılı Kanunun 5. Maddesinin 1. fıkrasına göre Hazineye ait taşınmazların satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline % 20 (yüzde yirmi) indirim uygulanacaktır.

13) Taşınmazların satış bedeli üzerinden ayrıca, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından; Beş milyon TL' ye kadar olan kısmı için %1 (yüzdebir), Beş milyon TL'den On milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (bindebeş), On milyon TL'yi aşan kısmı içinse %0,25 (onbindeyirmibeş), oranında işlem bedeli alınacaktır.

14) İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

15) İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur. İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya https://kayseri.csb.gov.tr/ internet adreslerinden öğrenilebilir.

Adres: Mevlana mh. Kocasinan Bulvarı NO: 155 Kocasinan/KAYSERİ Tel: 0 (352) 222 89 84 İLAN OLUNUR.