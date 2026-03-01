KDZ. EREĞLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVACI : GELECEK VARLIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

VEKİLİ : Av. DİLEK ÖZEN

DAVALI : 1- MUHARREM ARGIN

VEKİLİ : Av. NUSRET BURAK ÖZTÜRK

DAVALI : 2- YAŞAR ÜNSAL - 63808336030 - Naurızbay Batır No: 47 Daire: 17 Almatı/KAZAKİSTAN

Davacı GELECEK VARLIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar MUHARREM ARGIN ve YAŞAR ÜNSAL arasında mahkememizde görülen Tasarrufun İptali (TBK M. 19'dan Kaynaklanan Tasarrufun İptali) davasının yapılan açık yargılaması sonunda aşağıdaki şekilde hüküm verilmiş olup davalı Yaşar ÜNSAL'ın yurt dışı adreslerinden bir türlü ulaşılamaması sebebiyle yurt dışı gazete ilanı yapılmasına karar verilmiştir.

"HÜKÜM:

1-Davacı tarafından davalılara karşı açılan davanın KABULÜ ile,

Dava konusu Zonguldak İli, Kdz.Ereğli İlçesi, Saltuklu Köyü, 112 ada 21 parselde bulunan taşınmazın satışına ilişkin davalı Yaşar Ünsal ile davalı Muharrem Argın arasındaki 11/10/2022 tarihli, 28914 yevmiye numaralı TASARRUFUN TBK MADDE 19 GEREĞİ MUVAZAALI OLMASI NEDENİYLE İPTALİ ile taşınmazdaki tapu kaydı muhafaza edilerek davacıya Kdz.Ereğli 2. İcra Müdürlüğü'nün, 2023/1165 Esas sayılı takip dosyasındaki alacak ve ferileri ile sınırlı olmak üzere tahsili için tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla cebri icra (haciz ve satış isteme) yetkisi VERİLMESİNE,

2-Alınması gerekli olan 6.633,52 TL karar harcının, 1.331,20 TL tamamlama harcından mahsubu ile kalan 5.302,32 TL harcın davalılardan alınarak hazineye irat kaydına, davacı tarafından yatırılan 1.331,20 TL harcın davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

3-Davacı tarafından yapılan 3.030,30 TL keşif harcı, 1.376,00 TL tebligat ve posta masrafı, 3.600,00 TL araç ücreti, 8.100,00 TL bilirkişi ücreti, toplam; 16.106,30 TL yargılama giderinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı taraf kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine" karar verildiği,

Mahkemece verilen karara karşı işbu ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Sakarya Bölge Adliyesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19/02/2026