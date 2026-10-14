KDZ. EREĞLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
KDZ.EREĞLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2025/841 Esas
KARAR NO: 2026/830
Davacılar BEDRİ KARAARSLAN, MURAT KAPLAN aleyhine mahkememizde açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:
1-Davanın KABULÜNE,
a)Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi,Sarıkokmaz Mahallesi, 314 ada 5 parsel üzerinde bulunan 144619714 ve 146615959 elbirliği numaralı paylı el birliği mülkiyeti paylı mülkiyete çevrilerek;
21/2880 payı 14489979696 TC Nolu BERDİ KARAARSLAN'a
21/2880 payı 61744404684 TC Nolu HALİL GÖKTEKİN'e
21/2880 payı 18644841668 TC Nolu FADİME KESKİN'e
21/2880 payı61711405768 TC nolu İSMAİL GÖKTEKİN'e
21/2880 payı 61702406040 TC nolu MEHMET GÖKTEKİN'e
28/2880 payı 14480979978 TC Nolu HALİSE KARAARSLAN'a
28/2880 payı 14483979814 TC Nolu ECVET KARAARSLAN'a
84/2880 payı 54097660388 TC Nolu BAYRAM TÜRKMEN'e
84/2880 payı 54049661982 TC Nolu ERTAN TÜRKMEN'e
84/2880 payı 54031662546 TC Nolu ALİ TÜRKMEN'e
84/2880 payı 54019662902 TC Nolu ÖZLEM TÜRKMEN'e
84/2880 payı 54016663056 TC Nolu ÖZKAN TÜRKMEN'e
84/2880 payı 14381983210 TC Nolu NAZİF KAPLAN'a
84/2880 payı 14330984978 TC Nolu SABRİ KAPLAN'a
84/2880 payı 14324985196 TC Nolu SEVDA SOYLU'a
84/2880 payı 14480979978 TC Nolu HALİSE KARAARSLAN'a
84/2880 payı 14483979814 TC Nolu ECVET KARAARSLAN'a
168/2880 payı 14348984304 TC Nolu MURAT KAPLAN'a
385/2880 payı 14489979696 TC Nolu BEDRİ KARAARSLAN'a
462/2880 payı 14489979696 TC Nolu BEDRİ KARAARSLAN'a
b) Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi,Sarıkokmaz Mahallesi, 315 ada 19 parsel üzerinde bulunan 144619719 ve 147696040 elbirliği numaralıpaylı el birliği mülkiyeti paylı mülkiyete çevrilerek;
4/336 payı 14381983210 TC Nolu NAZİF KAPLAN'a
4/336 payı 14390982938 TC Nolu ZEKİ KAPLAN'a
2/336 payı 14324985196 TC Nolu SEVDA SOYLU'a
2/336 payı 14330984978 TC Nolu SABRİ KAPLAN'a
1/336 payı 54412649432 TC nolu ALİ ATAY'a
1/336 payı 54454648066 TC nolu METİN ATAY'a
1/336 payı 54421649140 TC nolu HANİFE KARATAŞ'a
1/336 payı 16634908186 TC nolu AYNUR HOŞSOY'a
12/336 payı 14348984304 TC Nolu MURAT KAPLAN'a
c) Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi,Sarıkokmaz Mahallesi 315 Ada 19 Parselüzerinde bulunan 144619720 ve 147023194 numaralı elbirliği numaralı el birliği mülkiyeti paylı mülkiyete çevrilerek;
63/40320 payı 14285986430 TC Nolu FEYZULLAH KAPLAN'a
63/40320 payı 14294986148 TC Nolu Rümeysa AKER'e
42/40320 payı 14300985998 TC Nolu Mükerrem KAPLAN'a
96/40320 payı 14390982938 TC Nolu Zeki KAPLAN,
56/40320 payı 54049661982 TC Nolu ERTAN TÜRKMEN'e
56/40320 payı 54031662546 TC Nolu ALİ TÜRKMEN'e
56/40320 payı 54019662902 TC Nolu ÖZLEM TÜRKMEN'e
56/40320 payı 54016663056 TC Nolu ÖZKAN TÜRKMEN'e
96/40320 payı 14381983210 TC Nolu NAZİF KAPLAN'a
168/40320 payı 61702406040 TC nolu MEHMET GÖKTEKİN'e
48/40320 payı 14324985196 TC Nolu SEVDA SOYLU'a
48/40320 payı 14330984978 TC Nolu SABRİ KAPLAN'a
24/40320 payı 54454648066 TC nolu METİN ATAY'a
168/40320 payı 61744404684 TC Nolu HALİL GÖKTEKİN'e
168/40320 payı61711405768 TC nolu İSMAİL GÖKTEKİN'e
168/40320 payı 18644841668 TC Nolu FADİME KESKİN'e
24/40320 payı 16634908186 TC nolu AYNUR HOŞSOY'a
24/40320 payı 54421649140 TC nolu HANİFE KARATAŞ'a
24/40320 payı 54412649432 TC nolu ALİ ATAY'a
736/40320 payı 14348984304 TC Nolu MURAT KAPLAN'a
252/40320 payı 14369983678 TC Nolu Mustafa KAPLAN'a
924/40320 payı 14369983678 TC Nolu Mustafa KAPLAN'a
d) Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi,Sarıkokmaz Mahallesi, 315 ada 19 parsel üzerinde bulunan 144619721 ve 157821849 numaralı el birliği mülkiyeti paylı mülkiyete çevrilerek;
|T.C. KİM. NO
|ADI ve SOYADI
|BABA ADI
|HİSSESİ
|14330984978
|Sabri KAPLAN
|Mehmet
|384/451584
|54454648066
|Metin ATAY
|Recep
|192/451584
|54049661982
|Ertan TÜRKMEN
|Bayram
|168/451584
|54031662546
|Ali TÜRKMEN
|Bayram
|168/451584
|54019662902
|Özlem TÜRKMEN
|Bayram
|168/451584
|54016663056
|Özkan TÜRKMEN
|Bayram
|168/451584
|61702406040
|Mehmet GÖKTEKİN
|Ali
|168/451584
|14330984978
|Sabri KAPLAN
|Mehmet
|168/451584
|54454648066
|Metin ATAY
|Recep
|168/451584
|61744404684
|Halil GÖKTEKİN
|Ali
|168/451584
|61711405768
|İsmail GÖKTEKİN
|Ali
|168/451584
|61744404684
|Halil GÖKTEKİN
|Ali
|1344/451584
|61711405768
|İsmail GÖKTEKİN
|Ali
|1344/451584
|61702406040
|Mehmet GÖKTEKİN
|Ali
|1344/451584
|14390982938
|Zeki KAPLAN
|Mustafa
|936/451584
|14381983210
|Nazif KAPLAN
|Mustafa
|936/451584
|14324985196
|Sevda SOYLU
|Mehmet
|552/451584
|54412649432
|Ali ATAY
|Recep
|360/451584
|16634908186
|Aynur HOŞSOY
|Recep
|360/451584
|54421649140
|Hanife KARATAŞ
|Recep
|360/451584
|18644841668
|Fadime KESKİN
|Ali
|1512/451584
|14285986430
|Feyzullah KAPLAN
|İbrahim
|567/451584
|14294986148
|Rümeysa AKER
|İbrahim
|567/451584
|14300985998
|Mükerrem KAPLAN
|Mehmet
|378/451584
|54061661526
|Yaşare TÜRKMEN
|Mustafa
|1792/451584
|14369983676
|Mustafa KAPLAN
|İsmail
|924/451584
|14369983676
|Mustafa KAPLAN
|İsmail
|9156/451584
|14480979978
|Halise KARAARSLAN
|Eyüp
|1792/451584
|14483979814
|Ecvet KARAARSLAN
|Eyüp
|1792/451584
|14489979696
|Bedri KARAARSLAN
|Eyüp
|1792/451584
|14348984304
|Murat KAPLAN
|Adem
|7736/451584
e) Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi,Sarıkokmaz Mahallesi, 2645 ada 61 parsel üzerinde bulunan 144619728 ve 147023120 numaralı el birliği mülkiyeti paylı mülkiyete çevrilerek;
|T.C. KİM. NO
|ADI ve SOYADI
|BABA ADI
|HİSSESİ
|14381983210
|Nazif KAPLAN
|Mustafa
|4/28
|14390982938
|Zeki KAPLAN
|Mustafa
|4/28
|14324985196
|Sevda SOYLU
|Mehmet
|2/28
|14330984978
|Sabri KAPLAN
|Mehmet
|2/28
|54412649432
|Ali ATAY
|Recep
|1/28
|54454648066
|Metin ATAY
|Recep
|1/28
|54421649140
|Hanife KARATAŞ
|Recep
|1/28
|16634908186
|Aynur HOŞSOY
|Recep
|1/28
|14348984304
|Murat KAPLAN
|Adem
|12/28
f)Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi,Elmatepe Mahallesi, 845 ada 40 parsel üzerinde bulunan 144619737 ve 147023167 numaralı el birliği mülkiyeti paylı mülkiyete çevrilerek;
|T.C. KİM. NO
|ADI ve SOYADI
|BABA ADI
|HİSSESİ
|14381983210
|Nazif KAPLAN
|Mustafa
|4/140
|14390982938
|Zeki KAPLAN
|Mustafa
|4/140
|14324985196
|Sevda SOYLU
|Mehmet
|2/140
|14330984978
|Sabri KAPLAN
|Mehmet
|12/140
|54412649432
|Ali ATAY
|Recep
|1/140
|54454648066
|Metin ATAY
|Recep
|1/140
|54421649140
|Hanife KARATAŞ
|Recep
|1/140
|16634908186
|Aynur HOŞSOY
|Recep
|1/140
|14348984304
|Murat KAPLAN
|Adem
|12/140
g)Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi,Kavaklık Mahallesi, 1046 ada 2 parsel üzerinde bulunan 144620228 ve 146615978 numaralı el birliği mülkiyeti paylı mülkiyete çevrilerek;
|T.C. KİM. NO
|ADI ve SOYADI
|BABA ADI
|HİSSESİ
|14285986430
|Feyzullah KAPLAN
|İbrahim
|63/107520
|14294986148
|Rümeysa AKER
|İbrahim
|63/107520
|14300985998
|Mükerrem KAPLAN
|Mehmet
|42/107520
|61702406040
|Mehmet GÖKTEKİN
|Ali
|168/107520
|18644841668
|Fadime KESKİN
|Ali
|168/107520
|61711405768
|İsmail GÖKTEKİN
|Ali
|168/107520
|61744404684
|Halil GÖKTEKİN
|Ali
|168/107520
|14381983210
|Nazif KAPLAN
|Mustafa
|96/107520
|14390982938
|Zeki KAPLAN
|Mustafa
|96/107520
|54016663056
|Özkan TÜRKMEN
|Bayram
|56/107520
|54019662902
|Özlem TÜRKMEN
|Bayram
|56/107520
|54031662546
|Ali TÜRKMEN
|Bayram
|56/107520
|54049661982
|Ertan TÜRKMEN
|Bayram
|56/107520
|14324985196
|Sevda SOYLU
|Mehmet
|48/107520
|14330984978
|Sabri KAPLAN
|Mehmet
|48/107520
|54412649432
|Ali ATAY
|Recep
|24/107520
|54454648066
|Metin ATAY
|Recep
|24/107520
|54421649140
|Hanife KARATAŞ
|Recep
|24/107520
|16634908186
|Aynur HOŞSOY
|Recep
|24/107520
|14363983894
|Huriye KAPLAN
|İsmail
|336/107520
|14489979696
|Bedri KARAARSLAN
|Eyüp
|2696/107520
ADLARINA TAPUYAKAYIT VE TESCİLİNE,
2-Başvuru harcı peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına,
3-Davacılar tarafından yapılan 281,80 TL başvurma harcı, 615,40 TL peşin harç, tebligat posta ve Bilirkişi Ücreti 24.784,50 TL , olmak üzere toplam; 25.681,70 TL yargılama giderinin taraflara payları oranında aidiyetine,
4-Davacılar kendisini vekil ile temsil ettiğinden yürürlükte bulunan 40.000,00 TL vekalet ücretinin taraflara payları oranında aidiyetine, davacılaradüşen bedelin kendi üzerinde bırakılmasına,
5-Arabuluculuk Kanun'unun 18/A-13.fıkrası gereğince Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanan ve 2024 yılı arabuluculuk ücret tarifesine göre hesaplanan 4.400,00 TL arabuluculuk masrafınıntaraflardan veraset ilamındaki payları oranında alınarak hazineye gelir kaydedilmesine,
6-Artan gider avansı konusunda HMK 333. maddesi gereğince karar verilmesine,
Dair, Davacı vekilinin yüzüne karşı verilen kararın tebliğinden itibareniki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup usulen anlatıldı.
Hissedar olan davalılarBayram ve Yaşare'den olma 04/08/1982 doğumlu 54031662546 TC kimlik numaralı ALİ TÜRKMEN , Bayram ve Yaşare 'den olma 13/04/1985 doğumlu54016663056 TC kimlik numaralı ÖZKAN TÜRKMEN, Bayram ve Yaşare 'den olma 25/10/1983 doğumlu 54019662902 TC kimlik numralı ÖZLEM TÜRKMEN, T.C. Dışişleri bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılan tebligat evrakı iade edildiğinden ve yeni adresleri de tespit edilemediğinden,
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/10/2026