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KDZ. EREĞLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

15-10-2026 00.00
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KDZ.EREĞLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO: 2025/841 Esas

KARAR NO: 2026/830

Davacılar BEDRİ KARAARSLAN, MURAT KAPLAN aleyhine mahkememizde açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:
1-Davanın KABULÜNE,
 

a)Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi,Sarıkokmaz Mahallesi, 314 ada 5 parsel üzerinde bulunan 144619714 ve 146615959 elbirliği numaralı paylı el birliği mülkiyeti paylı mülkiyete çevrilerek;
21/2880 payı 14489979696 TC Nolu BERDİ KARAARSLAN'a
21/2880 payı 61744404684 TC Nolu HALİL GÖKTEKİN'e
21/2880 payı 18644841668 TC Nolu FADİME KESKİN'e
21/2880 payı61711405768 TC nolu İSMAİL GÖKTEKİN'e
21/2880 payı 61702406040 TC nolu MEHMET GÖKTEKİN'e
28/2880 payı 14480979978 TC Nolu HALİSE KARAARSLAN'a
28/2880 payı 14483979814 TC Nolu ECVET KARAARSLAN'a
84/2880 payı 54097660388 TC Nolu BAYRAM TÜRKMEN'e
84/2880 payı 54049661982 TC Nolu ERTAN TÜRKMEN'e
84/2880 payı 54031662546 TC Nolu ALİ TÜRKMEN'e
84/2880 payı 54019662902 TC Nolu ÖZLEM TÜRKMEN'e
84/2880 payı 54016663056 TC Nolu ÖZKAN TÜRKMEN'e
84/2880 payı 14381983210 TC Nolu NAZİF KAPLAN'a
84/2880 payı 14330984978 TC Nolu SABRİ KAPLAN'a
84/2880 payı 14324985196 TC Nolu SEVDA SOYLU'a
84/2880 payı 14480979978 TC Nolu HALİSE KARAARSLAN'a
84/2880 payı 14483979814 TC Nolu ECVET KARAARSLAN'a
168/2880 payı 14348984304 TC Nolu MURAT KAPLAN'a
385/2880 payı 14489979696 TC Nolu BEDRİ KARAARSLAN'a
462/2880 payı 14489979696 TC Nolu BEDRİ KARAARSLAN'a
 

b) Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi,Sarıkokmaz Mahallesi, 315 ada 19 parsel üzerinde bulunan 144619719 ve 147696040 elbirliği numaralıpaylı el birliği mülkiyeti paylı mülkiyete çevrilerek;
4/336 payı 14381983210 TC Nolu NAZİF KAPLAN'a
4/336 payı 14390982938 TC Nolu ZEKİ KAPLAN'a
2/336 payı 14324985196 TC Nolu SEVDA SOYLU'a
2/336 payı 14330984978 TC Nolu SABRİ KAPLAN'a
1/336 payı 54412649432 TC nolu ALİ ATAY'a
1/336 payı 54454648066 TC nolu METİN ATAY'a
1/336 payı 54421649140 TC nolu HANİFE KARATAŞ'a
1/336 payı 16634908186 TC nolu AYNUR HOŞSOY'a
12/336 payı 14348984304 TC Nolu MURAT KAPLAN'a
 

c) Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi,Sarıkokmaz Mahallesi 315 Ada 19 Parselüzerinde bulunan 144619720 ve 147023194 numaralı elbirliği numaralı el birliği mülkiyeti paylı mülkiyete çevrilerek;
63/40320 payı 14285986430 TC Nolu FEYZULLAH KAPLAN'a
63/40320 payı 14294986148 TC Nolu Rümeysa AKER'e
42/40320 payı 14300985998 TC Nolu Mükerrem KAPLAN'a
96/40320 payı 14390982938 TC Nolu Zeki KAPLAN,
56/40320 payı 54049661982 TC Nolu ERTAN TÜRKMEN'e
56/40320 payı 54031662546 TC Nolu ALİ TÜRKMEN'e
56/40320 payı 54019662902 TC Nolu ÖZLEM TÜRKMEN'e
56/40320 payı 54016663056 TC Nolu ÖZKAN TÜRKMEN'e
96/40320 payı 14381983210 TC Nolu NAZİF KAPLAN'a
168/40320 payı 61702406040 TC nolu MEHMET GÖKTEKİN'e
48/40320 payı 14324985196 TC Nolu SEVDA SOYLU'a
48/40320 payı 14330984978 TC Nolu SABRİ KAPLAN'a
24/40320 payı 54454648066 TC nolu METİN ATAY'a
168/40320 payı 61744404684 TC Nolu HALİL GÖKTEKİN'e
168/40320 payı61711405768 TC nolu İSMAİL GÖKTEKİN'e
168/40320 payı 18644841668 TC Nolu FADİME KESKİN'e
24/40320 payı 16634908186 TC nolu AYNUR HOŞSOY'a
24/40320 payı 54421649140 TC nolu HANİFE KARATAŞ'a
24/40320 payı 54412649432 TC nolu ALİ ATAY'a
736/40320 payı 14348984304 TC Nolu MURAT KAPLAN'a
252/40320 payı 14369983678 TC Nolu Mustafa KAPLAN'a
924/40320 payı 14369983678 TC Nolu Mustafa KAPLAN'a
 

d) Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi,Sarıkokmaz Mahallesi, 315 ada 19 parsel üzerinde bulunan 144619721 ve 157821849 numaralı el birliği mülkiyeti paylı mülkiyete çevrilerek;
 

T.C. KİM. NOADI ve SOYADIBABA ADIHİSSESİ
14330984978Sabri KAPLANMehmet384/451584
54454648066Metin ATAYRecep192/451584
54049661982Ertan TÜRKMENBayram168/451584
54031662546Ali TÜRKMENBayram168/451584
54019662902Özlem TÜRKMENBayram168/451584
54016663056Özkan TÜRKMENBayram168/451584
61702406040Mehmet GÖKTEKİNAli168/451584
14330984978Sabri KAPLANMehmet168/451584
54454648066Metin ATAYRecep168/451584
61744404684Halil GÖKTEKİNAli168/451584
61711405768İsmail GÖKTEKİNAli168/451584
61744404684Halil GÖKTEKİNAli1344/451584
61711405768İsmail GÖKTEKİNAli1344/451584
61702406040Mehmet GÖKTEKİNAli1344/451584
14390982938Zeki KAPLANMustafa936/451584
14381983210Nazif KAPLANMustafa936/451584
14324985196Sevda SOYLUMehmet552/451584
54412649432Ali ATAYRecep360/451584
16634908186Aynur HOŞSOYRecep360/451584
54421649140Hanife KARATAŞRecep360/451584
18644841668Fadime KESKİNAli1512/451584
14285986430Feyzullah KAPLANİbrahim567/451584
14294986148Rümeysa AKERİbrahim567/451584
14300985998Mükerrem KAPLANMehmet378/451584
54061661526Yaşare TÜRKMENMustafa1792/451584
14369983676Mustafa KAPLANİsmail924/451584
14369983676Mustafa KAPLANİsmail9156/451584
14480979978Halise KARAARSLANEyüp1792/451584
14483979814Ecvet KARAARSLANEyüp1792/451584
14489979696Bedri KARAARSLANEyüp1792/451584
14348984304Murat KAPLANAdem7736/451584


 

e) Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi,Sarıkokmaz Mahallesi, 2645 ada 61 parsel üzerinde bulunan 144619728 ve 147023120 numaralı el birliği mülkiyeti paylı mülkiyete çevrilerek;
 

T.C. KİM. NOADI ve SOYADIBABA ADIHİSSESİ
14381983210Nazif KAPLANMustafa4/28
14390982938Zeki KAPLANMustafa4/28
14324985196Sevda SOYLUMehmet2/28
14330984978Sabri KAPLANMehmet2/28
54412649432Ali ATAYRecep1/28
54454648066Metin ATAYRecep1/28
54421649140Hanife KARATAŞRecep1/28
16634908186Aynur HOŞSOYRecep1/28
14348984304Murat KAPLANAdem12/28


 

f)Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi,Elmatepe Mahallesi, 845 ada 40 parsel üzerinde bulunan 144619737 ve 147023167 numaralı el birliği mülkiyeti paylı mülkiyete çevrilerek;
 

T.C. KİM. NOADI ve SOYADIBABA ADIHİSSESİ
14381983210Nazif KAPLANMustafa4/140
14390982938Zeki KAPLANMustafa4/140
14324985196Sevda SOYLUMehmet2/140
14330984978Sabri KAPLANMehmet12/140
54412649432Ali ATAYRecep1/140
54454648066Metin ATAYRecep1/140
54421649140Hanife KARATAŞRecep1/140
16634908186Aynur HOŞSOYRecep1/140
14348984304Murat KAPLANAdem12/140


 

g)Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi,Kavaklık Mahallesi, 1046 ada 2 parsel üzerinde bulunan 144620228 ve 146615978 numaralı el birliği mülkiyeti paylı mülkiyete çevrilerek;
 

T.C. KİM. NOADI ve SOYADIBABA ADIHİSSESİ
14285986430Feyzullah KAPLANİbrahim63/107520
14294986148Rümeysa AKERİbrahim63/107520
14300985998Mükerrem KAPLANMehmet42/107520
61702406040Mehmet GÖKTEKİNAli168/107520
18644841668Fadime KESKİNAli168/107520
61711405768İsmail GÖKTEKİNAli168/107520
61744404684Halil GÖKTEKİNAli168/107520
14381983210Nazif KAPLANMustafa96/107520
14390982938Zeki KAPLANMustafa96/107520
54016663056Özkan TÜRKMENBayram56/107520
54019662902Özlem TÜRKMENBayram56/107520
54031662546Ali TÜRKMENBayram56/107520
54049661982Ertan TÜRKMENBayram56/107520
14324985196Sevda SOYLUMehmet48/107520
14330984978Sabri KAPLANMehmet48/107520
54412649432Ali ATAYRecep24/107520
54454648066Metin ATAYRecep24/107520
54421649140Hanife KARATAŞRecep24/107520
16634908186Aynur HOŞSOYRecep24/107520
14363983894Huriye KAPLANİsmail336/107520
14489979696Bedri KARAARSLANEyüp2696/107520


 

ADLARINA TAPUYAKAYIT VE TESCİLİNE,
2-Başvuru harcı peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına,
3-Davacılar tarafından yapılan 281,80 TL başvurma harcı, 615,40 TL peşin harç, tebligat posta ve Bilirkişi Ücreti 24.784,50 TL , olmak üzere toplam; 25.681,70 TL yargılama giderinin taraflara payları oranında aidiyetine,
4-Davacılar kendisini vekil ile temsil ettiğinden yürürlükte bulunan 40.000,00 TL vekalet ücretinin taraflara payları oranında aidiyetine, davacılaradüşen bedelin kendi üzerinde bırakılmasına,
5-Arabuluculuk Kanun'unun 18/A-13.fıkrası gereğince Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanan ve 2024 yılı arabuluculuk ücret tarifesine göre hesaplanan 4.400,00 TL arabuluculuk masrafınıntaraflardan veraset ilamındaki payları oranında alınarak hazineye gelir kaydedilmesine,
6-Artan gider avansı konusunda HMK 333. maddesi gereğince karar verilmesine,
Dair, Davacı vekilinin yüzüne karşı verilen kararın tebliğinden itibareniki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup usulen anlatıldı.
Hissedar olan davalılarBayram ve Yaşare'den olma 04/08/1982 doğumlu 54031662546 TC kimlik numaralı ALİ TÜRKMEN , Bayram ve Yaşare 'den olma 13/04/1985 doğumlu54016663056 TC kimlik numaralı ÖZKAN TÜRKMEN, Bayram ve Yaşare 'den olma 25/10/1983 doğumlu 54019662902 TC kimlik numralı ÖZLEM TÜRKMEN, T.C. Dışişleri bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılan tebligat evrakı iade edildiğinden ve yeni adresleri de tespit edilemediğinden,
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/10/2026

#İlangovtr Basın no ILN02570049