KDZ. EREĞLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacılar BEDRİ KARAARSLAN, MURAT KAPLAN aleyhine mahkememizde açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:

1-Davanın KABULÜNE,



a)Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi,Sarıkokmaz Mahallesi, 314 ada 5 parsel üzerinde bulunan 144619714 ve 146615959 elbirliği numaralı paylı el birliği mülkiyeti paylı mülkiyete çevrilerek;

21/2880 payı 14489979696 TC Nolu BERDİ KARAARSLAN'a

21/2880 payı 61744404684 TC Nolu HALİL GÖKTEKİN'e

21/2880 payı 18644841668 TC Nolu FADİME KESKİN'e

21/2880 payı61711405768 TC nolu İSMAİL GÖKTEKİN'e

21/2880 payı 61702406040 TC nolu MEHMET GÖKTEKİN'e

28/2880 payı 14480979978 TC Nolu HALİSE KARAARSLAN'a

28/2880 payı 14483979814 TC Nolu ECVET KARAARSLAN'a

84/2880 payı 54097660388 TC Nolu BAYRAM TÜRKMEN'e

84/2880 payı 54049661982 TC Nolu ERTAN TÜRKMEN'e

84/2880 payı 54031662546 TC Nolu ALİ TÜRKMEN'e

84/2880 payı 54019662902 TC Nolu ÖZLEM TÜRKMEN'e

84/2880 payı 54016663056 TC Nolu ÖZKAN TÜRKMEN'e

84/2880 payı 14381983210 TC Nolu NAZİF KAPLAN'a

84/2880 payı 14330984978 TC Nolu SABRİ KAPLAN'a

84/2880 payı 14324985196 TC Nolu SEVDA SOYLU'a

84/2880 payı 14480979978 TC Nolu HALİSE KARAARSLAN'a

84/2880 payı 14483979814 TC Nolu ECVET KARAARSLAN'a

168/2880 payı 14348984304 TC Nolu MURAT KAPLAN'a

385/2880 payı 14489979696 TC Nolu BEDRİ KARAARSLAN'a

462/2880 payı 14489979696 TC Nolu BEDRİ KARAARSLAN'a



b) Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi,Sarıkokmaz Mahallesi, 315 ada 19 parsel üzerinde bulunan 144619719 ve 147696040 elbirliği numaralıpaylı el birliği mülkiyeti paylı mülkiyete çevrilerek;

4/336 payı 14381983210 TC Nolu NAZİF KAPLAN'a

4/336 payı 14390982938 TC Nolu ZEKİ KAPLAN'a

2/336 payı 14324985196 TC Nolu SEVDA SOYLU'a

2/336 payı 14330984978 TC Nolu SABRİ KAPLAN'a

1/336 payı 54412649432 TC nolu ALİ ATAY'a

1/336 payı 54454648066 TC nolu METİN ATAY'a

1/336 payı 54421649140 TC nolu HANİFE KARATAŞ'a

1/336 payı 16634908186 TC nolu AYNUR HOŞSOY'a

12/336 payı 14348984304 TC Nolu MURAT KAPLAN'a



c) Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi,Sarıkokmaz Mahallesi 315 Ada 19 Parselüzerinde bulunan 144619720 ve 147023194 numaralı elbirliği numaralı el birliği mülkiyeti paylı mülkiyete çevrilerek;

63/40320 payı 14285986430 TC Nolu FEYZULLAH KAPLAN'a

63/40320 payı 14294986148 TC Nolu Rümeysa AKER'e

42/40320 payı 14300985998 TC Nolu Mükerrem KAPLAN'a

96/40320 payı 14390982938 TC Nolu Zeki KAPLAN,

56/40320 payı 54049661982 TC Nolu ERTAN TÜRKMEN'e

56/40320 payı 54031662546 TC Nolu ALİ TÜRKMEN'e

56/40320 payı 54019662902 TC Nolu ÖZLEM TÜRKMEN'e

56/40320 payı 54016663056 TC Nolu ÖZKAN TÜRKMEN'e

96/40320 payı 14381983210 TC Nolu NAZİF KAPLAN'a

168/40320 payı 61702406040 TC nolu MEHMET GÖKTEKİN'e

48/40320 payı 14324985196 TC Nolu SEVDA SOYLU'a

48/40320 payı 14330984978 TC Nolu SABRİ KAPLAN'a

24/40320 payı 54454648066 TC nolu METİN ATAY'a

168/40320 payı 61744404684 TC Nolu HALİL GÖKTEKİN'e

168/40320 payı61711405768 TC nolu İSMAİL GÖKTEKİN'e

168/40320 payı 18644841668 TC Nolu FADİME KESKİN'e

24/40320 payı 16634908186 TC nolu AYNUR HOŞSOY'a

24/40320 payı 54421649140 TC nolu HANİFE KARATAŞ'a

24/40320 payı 54412649432 TC nolu ALİ ATAY'a

736/40320 payı 14348984304 TC Nolu MURAT KAPLAN'a

252/40320 payı 14369983678 TC Nolu Mustafa KAPLAN'a

924/40320 payı 14369983678 TC Nolu Mustafa KAPLAN'a



d) Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi,Sarıkokmaz Mahallesi, 315 ada 19 parsel üzerinde bulunan 144619721 ve 157821849 numaralı el birliği mülkiyeti paylı mülkiyete çevrilerek;



T.C. KİM. NO ADI ve SOYADI BABA ADI HİSSESİ 14330984978 Sabri KAPLAN Mehmet 384/451584 54454648066 Metin ATAY Recep 192/451584 54049661982 Ertan TÜRKMEN Bayram 168/451584 54031662546 Ali TÜRKMEN Bayram 168/451584 54019662902 Özlem TÜRKMEN Bayram 168/451584 54016663056 Özkan TÜRKMEN Bayram 168/451584 61702406040 Mehmet GÖKTEKİN Ali 168/451584 14330984978 Sabri KAPLAN Mehmet 168/451584 54454648066 Metin ATAY Recep 168/451584 61744404684 Halil GÖKTEKİN Ali 168/451584 61711405768 İsmail GÖKTEKİN Ali 168/451584 61744404684 Halil GÖKTEKİN Ali 1344/451584 61711405768 İsmail GÖKTEKİN Ali 1344/451584 61702406040 Mehmet GÖKTEKİN Ali 1344/451584 14390982938 Zeki KAPLAN Mustafa 936/451584 14381983210 Nazif KAPLAN Mustafa 936/451584 14324985196 Sevda SOYLU Mehmet 552/451584 54412649432 Ali ATAY Recep 360/451584 16634908186 Aynur HOŞSOY Recep 360/451584 54421649140 Hanife KARATAŞ Recep 360/451584 18644841668 Fadime KESKİN Ali 1512/451584 14285986430 Feyzullah KAPLAN İbrahim 567/451584 14294986148 Rümeysa AKER İbrahim 567/451584 14300985998 Mükerrem KAPLAN Mehmet 378/451584 54061661526 Yaşare TÜRKMEN Mustafa 1792/451584 14369983676 Mustafa KAPLAN İsmail 924/451584 14369983676 Mustafa KAPLAN İsmail 9156/451584 14480979978 Halise KARAARSLAN Eyüp 1792/451584 14483979814 Ecvet KARAARSLAN Eyüp 1792/451584 14489979696 Bedri KARAARSLAN Eyüp 1792/451584 14348984304 Murat KAPLAN Adem 7736/451584





e) Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi,Sarıkokmaz Mahallesi, 2645 ada 61 parsel üzerinde bulunan 144619728 ve 147023120 numaralı el birliği mülkiyeti paylı mülkiyete çevrilerek;



T.C. KİM. NO ADI ve SOYADI BABA ADI HİSSESİ 14381983210 Nazif KAPLAN Mustafa 4/28 14390982938 Zeki KAPLAN Mustafa 4/28 14324985196 Sevda SOYLU Mehmet 2/28 14330984978 Sabri KAPLAN Mehmet 2/28 54412649432 Ali ATAY Recep 1/28 54454648066 Metin ATAY Recep 1/28 54421649140 Hanife KARATAŞ Recep 1/28 16634908186 Aynur HOŞSOY Recep 1/28 14348984304 Murat KAPLAN Adem 12/28





f)Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi,Elmatepe Mahallesi, 845 ada 40 parsel üzerinde bulunan 144619737 ve 147023167 numaralı el birliği mülkiyeti paylı mülkiyete çevrilerek;



T.C. KİM. NO ADI ve SOYADI BABA ADI HİSSESİ 14381983210 Nazif KAPLAN Mustafa 4/140 14390982938 Zeki KAPLAN Mustafa 4/140 14324985196 Sevda SOYLU Mehmet 2/140 14330984978 Sabri KAPLAN Mehmet 12/140 54412649432 Ali ATAY Recep 1/140 54454648066 Metin ATAY Recep 1/140 54421649140 Hanife KARATAŞ Recep 1/140 16634908186 Aynur HOŞSOY Recep 1/140 14348984304 Murat KAPLAN Adem 12/140





g)Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi,Kavaklık Mahallesi, 1046 ada 2 parsel üzerinde bulunan 144620228 ve 146615978 numaralı el birliği mülkiyeti paylı mülkiyete çevrilerek;



T.C. KİM. NO ADI ve SOYADI BABA ADI HİSSESİ 14285986430 Feyzullah KAPLAN İbrahim 63/107520 14294986148 Rümeysa AKER İbrahim 63/107520 14300985998 Mükerrem KAPLAN Mehmet 42/107520 61702406040 Mehmet GÖKTEKİN Ali 168/107520 18644841668 Fadime KESKİN Ali 168/107520 61711405768 İsmail GÖKTEKİN Ali 168/107520 61744404684 Halil GÖKTEKİN Ali 168/107520 14381983210 Nazif KAPLAN Mustafa 96/107520 14390982938 Zeki KAPLAN Mustafa 96/107520 54016663056 Özkan TÜRKMEN Bayram 56/107520 54019662902 Özlem TÜRKMEN Bayram 56/107520 54031662546 Ali TÜRKMEN Bayram 56/107520 54049661982 Ertan TÜRKMEN Bayram 56/107520 14324985196 Sevda SOYLU Mehmet 48/107520 14330984978 Sabri KAPLAN Mehmet 48/107520 54412649432 Ali ATAY Recep 24/107520 54454648066 Metin ATAY Recep 24/107520 54421649140 Hanife KARATAŞ Recep 24/107520 16634908186 Aynur HOŞSOY Recep 24/107520 14363983894 Huriye KAPLAN İsmail 336/107520 14489979696 Bedri KARAARSLAN Eyüp 2696/107520





ADLARINA TAPUYAKAYIT VE TESCİLİNE,

2-Başvuru harcı peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına,

3-Davacılar tarafından yapılan 281,80 TL başvurma harcı, 615,40 TL peşin harç, tebligat posta ve Bilirkişi Ücreti 24.784,50 TL , olmak üzere toplam; 25.681,70 TL yargılama giderinin taraflara payları oranında aidiyetine,

4-Davacılar kendisini vekil ile temsil ettiğinden yürürlükte bulunan 40.000,00 TL vekalet ücretinin taraflara payları oranında aidiyetine, davacılaradüşen bedelin kendi üzerinde bırakılmasına,

5-Arabuluculuk Kanun'unun 18/A-13.fıkrası gereğince Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanan ve 2024 yılı arabuluculuk ücret tarifesine göre hesaplanan 4.400,00 TL arabuluculuk masrafınıntaraflardan veraset ilamındaki payları oranında alınarak hazineye gelir kaydedilmesine,

6-Artan gider avansı konusunda HMK 333. maddesi gereğince karar verilmesine,

Dair, Davacı vekilinin yüzüne karşı verilen kararın tebliğinden itibareniki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup usulen anlatıldı.

Hissedar olan davalılarBayram ve Yaşare'den olma 04/08/1982 doğumlu 54031662546 TC kimlik numaralı ALİ TÜRKMEN , Bayram ve Yaşare 'den olma 13/04/1985 doğumlu54016663056 TC kimlik numaralı ÖZKAN TÜRKMEN, Bayram ve Yaşare 'den olma 25/10/1983 doğumlu 54019662902 TC kimlik numralı ÖZLEM TÜRKMEN, T.C. Dışişleri bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılan tebligat evrakı iade edildiğinden ve yeni adresleri de tespit edilemediğinden,

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/10/2026