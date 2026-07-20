KEMER 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı ALİ ÜNSALDI tarafından Davalı FALAK WARAK aleyhinde mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizin 18.06.2026 tarih ve 2024/142 Esas - 2026/166 Karar sayılı ilamı ile; Davanın KABULÜ ile, Hatay ili Defne ilçesi Toygarlı Mah/Köyü Cilt No:114 Hane No:104 BSN:10da nüfusa kayıtlı 14762219440 T.C. Kimlik Numaralı Süleyman ve Retibe oğlu 15/03/1967 Antakya doğumlu davacı Ali ÜNSALDI ile 15/10/1955 BEIRUT/LÜBNAN doğumlu Kanada uyruklu RFAT ve FATMA kızı FALAK WARAK'ın TMK'nın 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA karar verilmiştir.

Tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar, İlanın yayım tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ olunmuş sayılmak üzere Davalı FALAK WARAK'a ilanen tebliğ olunur. 09/07/2026