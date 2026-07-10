KEMER 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı MEHMET SALİH YAĞCİ ile davalı ALİ ALPASAR arasında mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle,

Mirasçı Yavuz Yağcı'ya tensip zaptı, bilirkişi kök ve ek raporları ve 16/06/2026 tarihli duruşma zaptına karşı beyan verme süresinin 2 hafta olduğu ihtar olunur.

İlanın yayım tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ olunmuş sayılmak üzere Mirasçı YAVUZ YAĞCI'ya ilanen tebliğ olunur.02/07/2026