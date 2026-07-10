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KEMER 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
KEMER 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2025/4 Esas
Davacı MEHMET SALİH YAĞCİ ile davalı ALİ ALPASAR arasında mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle,
Mirasçı Yavuz Yağcı'ya tensip zaptı, bilirkişi kök ve ek raporları ve 16/06/2026 tarihli duruşma zaptına karşı beyan verme süresinin 2 hafta olduğu ihtar olunur.
İlanın yayım tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ olunmuş sayılmak üzere Mirasçı YAVUZ YAĞCI'ya ilanen tebliğ olunur.02/07/2026
#İlangovtr Basın no ILN02506778