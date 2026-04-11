KINIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı , Gülüstan TOPRAK ile Davalılar , Abidin ŞENAY, Bahar KARA, Gülfu METE, Güllü GÜR, Gülseren ŞENAY, Kumru ŞENAY, Selda TEKİN, Sencerkan ŞENAY, Serpil KAYA, Türkan TUNÇ O, Zeynep ŞENAY, Zuhal KARAKAYA, Zülfü ŞENAY arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda 12/11/2025 tarihli karar ile davanın kabulüne istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Kararda davalı olarak görünen 11816540444 T.C.Kimlik numaralı Selahattin ve Kumru kızı 15/09/1986 d.lu ZUHAL KARAKAYA'nın nerede olduğu bilinmeyen kayıp şahıslardan olduğu tespit edildiğinden iş bu karar gerekçeli kararın tebliği yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur.