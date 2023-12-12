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KİRAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/245

KARAR NO : 2022/78

Mahkememizde açılan Kamulaştırma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davanın KABULÜNE,

1-Dava konusu İzmir İli, Kiraz İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 55 ada 111 parsel sayılı taşınmazın davalılar ile dahili davalılara ait toplam 221,18 m²'lik kısmının ( mülkiyet ) kamulaştırma değerinin 49.570,60 TL olduğunun TESPİTİNE,

2-İzmir İli, Kiraz İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 55 ada 111 parsel sayılı taşınmazın davalılar ile dahili davalılar adına olan tapu kaydının İPTALİ ile davacı idare adına tapuya KAYIT ve TESCİLİNE,

Dair, verilen kararın tescil yönünden KESİN, kamulaştırma bedeli yönünden gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği,

Davacı vekili istinaf dilekçesi ile; kararın kaldırılarak taşınmazın bedelinin İdaremizce belirlenen bedel üzerinden tespit edilmesine karar verilmesini,esas hakkında karar vermek mümkün değil ise hükmün bozularak dosyanın yeniden karar verilmek üzere Mahkemesine gönderilmesini,vekalet ücreti ve masrafların karşı tarafa yükletilmesini talep ettiği, istinaf dilekçesine karşı tebliğden itibaren2 hafta içinde cevap dilekçesi sunulabileceği hususu Tebliğ yerine geçmek üzere dahili davalı Hüseyin Fidan adına ilanen tebliğ olunur.